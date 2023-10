消委會朱古力｜Amedei黑朱古力重金屬超標　多款脂肪含量超於標示

黑朱古力、牛奶朱古力,是不少人喜愛的零食。今日(16日)出版的最新一期《選擇》月刊,消委會搜購本港29款常見的朱古力,發現一款黑朱古力、「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」的重金屬含量超出歐盟的限量。測試結果也發現,多款朱古力的糖和飽和脂肪的含量與營養標籤存在頗大差異,其中Millésime Chocolat Équateur Noir70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador) 檢出總脂肪含量和飽和脂肪含量,較其營養標籤標示分別高出23%、及129.3%。



消委會指,整體而言,撇除兩款標示不含糖的黑朱古力,其他27款朱古力檢出的糖含量高於每100克有15克,全屬高糖食物,建議市民進食要適可而止, 以防過量進食。



7款牛奶朱古力檢出鎘 含量沒超歐盟上限

消委會在不同零售點選購29款朱古力樣本,包括20款黑朱古力、及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等;而牛奶朱古力樣售價則由每包$10至$158不等。

消委會進行多項測試項目,在重金屬含量測試中,7款牛奶朱古力樣本檢出的鎘含量均沒超出歐盟規定的上限,在20款黑朱古力樣本中,則有一款黑朱古力、Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%檢出每公斤0.937毫克的鎘含量,超出歐盟規定的上限17.1%。消委會已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。

黑朱古力(標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖)



20款黑朱古力及5款牛奶朱古力驗出鉛

此外,20款黑朱古力樣本均檢出鉛,由每公斤0.009毫克至0.071毫克,最高與最低相差6.9倍。此外,當中9款也檢出砷,含量由每公斤0.025毫克至0.063毫克,最高與最低亦相差1.5倍。

而9款牛奶朱古力樣本當中,則有5款檢出鉛,含量由每公斤0.009毫克至0.086毫克,最高與最低相差8.6倍。但沒有牛奶朱古力樣本檢出砷。但全部樣本檢出的鉛含量和砷含量均沒有超出每公斤0.5毫克的標準上限。

黑朱古力(標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖)



Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70% 檢出每公斤0.937毫克的鎘含量,超出歐盟規定的上限17.1%。消委會已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。(黃偉倫攝)

牛奶朱古力 (標示可可含量>=30%)



一款標籤數字模糊 已轉交食安中心

在營養成分測試中, 消委會發現 Cadbury Dairy Milk Milk Chocolate 供香港市場使用的營養標籤上的數字模糊不清,該會已將資料轉交食安中心跟進,並敦促廠商完善產品營養標籤。

結果也發現,20款黑朱古力中,Millésime Chocolat Équateur Noir70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador) 檢出總脂肪含量和飽和脂肪含量,較其營養標籤標示分別高出23%、及129.3%。

Cadbury Dairy Milk Milk Chocolate 供香港市場使用的營養標籤上的數字模糊不清,消委會已將資料轉交食安中心跟進。(林靄怡攝)

兩款黑朱古力飽和脂肪含量高於標示

另外兩款黑朱古力,Domori Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate 、和 Lucullus 73%Dark Chocolate Bar,檢出的飽和脂肪含量也較其營養標籤標示分別高出80%和34.4%。

大眾或會誤以為黑朱古力不含奶類成分,在消委會選購的20款黑朱古力中,11款含奶類成分,當中兩款:Lucullus 73% Dark Chocolate Bar、及Millésime Chocolat Équateur Noir 70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador)則未在標籤標示。消委會已將相關資料交予食安中心跟進。

最新一期《選擇》月刊,消委會搜購本港29款常見的朱古力進行多項測試。(消委會)

牛奶朱古力 (標示可可含量<30%)



28 Cadbury吉百利Dairy Milk Milk Chocolate,產地澳洲,售價$33.3,鎘0.017毫克/公斤,鉛0.009毫克/公斤,總評3分。(《選擇》截圖)

兩款牛奶朱古力檢出反式脂肪

在9款牛奶朱古力,則有兩款檢出反式脂肪,分別是Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa、及Cadbury Dairy Milk Milk Chocolate。

綜合脂肪測試的結果,20款黑朱古力平均檢出的總脂肪含量為每100克有42.8克,而9款牛奶朱古力樣本平均檢出的總脂肪含量則為每100克有33.3克,黑朱古力樣本比牛奶朱古力樣本高28.5%。

此外,在碳水化合物和糖的測試,也有樣本的結果與其標示相差甚遠。在20款黑朱古力樣本 ,其中2款黑朱古力樣本檢出可獲得的碳水化合物含量,比其營養標籤標示值低超過20%,分別是Morinaga Carré de Chocolat (Cacao 70)、和 Millésime Chocolat Équateur Noir 70%(70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador。

3款黑朱古力糖含量高於標示

在黑朱古力樣本中,也有三款黑朱古力檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出逾20%,分別為Royce Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%、Galler Dark Chocolate 70% Cocoa 、和Food Nation Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate。

牛奶朱古力 (沒有標示可可含量)



29 MeadowsBelgian Milk Chocolate,產地比利時,售價$25,鎘0.017毫克/公斤,鉛0.017毫克/公斤,總評5分。(《選擇》截圖)

消委會建議進食要適可而止

至於九款牛奶朱古力,有一款名為 Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified)其營養標籤有關碳水化合物或不準確。糖含量方面,除一款牛奶朱古力營養標籤上數字模糊不清、無法評估外,其他牛奶朱古力檢出的糖含量沒有比其營養標籤標示值高逾20%。

整體而言,撇除2款標示不含糖的黑朱古力,9款牛奶朱古力平均檢出的糖含量約每100克53.8克,比18款含糖黑朱古力樣本平均檢出的糖含量、每100克28.2克,高約90.8%。由於上述27款朱古力檢出的糖含量高於每100克15克,全屬高糖食物,消委會建議市民進食要適可而止, 以防過量進食,引致肥胖及相關的代謝疾病。

總評獲五星的朱古力:



黑朱古力—總評獲五星:

産品名稱/聲稱來源地/大約零售價(港元)

Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa/德國/$40

Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao/比利時/$75

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate/德國/$28.8

La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin/法國/$158

Ghirardelli Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate/美國/$45.5

Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs/意利利/$95

Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added/西班牙/$28.9



牛奶朱古力—總評獲五星:

産品名稱/聲稱來源地/大約零售價(港元)

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate/瑞士/$23.6

Jacquot Milk Chocolate Bar/法國/$16.9

Milka Alpine Milk Bar/瑞士/$10

Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified)牛奶朱古力獲UTZ認證/西班牙/$12

Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa/波蘭/$158

Coles Belgian Milk Chocolate/比利時/$29.9

Meadows Belgian Milk Chocolate/比利時/$25



Choklad Ljus 代理商回應消委會時稱,已沒有再出售上述產品。Royce 的代理商則向消委會提交一份2009年的糖含量檢測報告。

Lucullus 代理商表示,會安排國際認可的第三方化驗所檢測相關原材料及產品,以確認產品的資料準確性,從而修正標籤及優化工藝流程和品質管理。該公司又表示,已立即將有關批次全部回收和下架。Green & Blacks的供應商則指,標籤上的標示與生產商當地的測試結果相符。

今年接獲朱古力投訴有10宗

據消委會的投訴統計數字,今年首9個月關於朱古力的投訴有10宗,較去年同期多3宗。去年全年則錄得14宗與朱古力相關的投訴,較2021年的17宗略有回落。