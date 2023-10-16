消委會︱坊間除甲醛及清潔服務收費可差5倍　籲市民查詢詳情

裝修過後漆料、黏合劑、密封劑和新添置的家具等會令室內甲醛濃度上升，坊間亦有除甲醛服務。消委會指出各清潔公司的收費計算方法各有不同，以實用面積601呎至800平方呎為例，基本收費可介乎1,202元至7,000元不等，相差接近5倍，服務範圍、使用物料和其他細節上亦有分別。消委會提醒，市民購買服務前要查詢詳情及小心比較，以揀選最適合的服務商。



消委會提醒消費者使用服務前注意基本及附加收費，另外亦要留意建議的準備事項，例如清空櫃內物品等，以令服務順利進行及達致最佳效果。清潔公司亦應主動向消費者清楚解釋服務程序、收費等，在發生爭拗時便有所依據。



消委會收集市面上23間提供家居除甲醛或裝修後清潔服務公司的收費及條款等資料，發現收費計算方法各有不同，可按單位面積及／或家具數量、每平方呎或服務人員收費，基本收費可介乎1,202元至7,000元不等。（《選擇》截圖）

消委會成功收集市面上23間提供家居除甲醛或裝修後清潔服務公司的收費及條款等資料，發現收費計算方法各有不同，可按單位面積或家具數量、每平方呎或服務人員收費，以實用面積601呎至800平方呎為例，基本收費可介乎1,202元至7,000元不等，在服務範圍、使用物料和其他細節上亦有分別。消委會提醒，市民購買服務前要查詢詳情及小心比較，以揀選最適合的服務商。

使用「光觸媒」若光線不足 有機會衍生致癌乙醛

消委會表示除甲醛公司一般會以「光觸媒」及「無光觸媒」製劑作為除甲醛劑，不過當有適當和足夠強度的光線照射這些光觸媒材料時，會產生活性氧化合物；如欠缺適當和足夠的光線照射，相關催化劑作用有限。而若氧化反應未完成更有機會衍生有害的物質，例如被轉化並二次形成為甲醛，以及刺鼻、刺激眼睛及黏膜、且同樣具致癌性的乙醛。

消委會提醒消費者使用除甲醛服務或裝修後清潔服務前，除了注意基本及附加收費外，亦須留意公司建議的準備事項，例如清空櫃內物品、預先清潔家具表面的灰塵或清理垃圾等，以令服務順利進行及達致最佳效果。在購買服務時，公司應主動向消費者清楚解釋服務程序、收費、付款詳情及服務條款，並提供合約或收據等文件，在發生爭拗時便有所依據。