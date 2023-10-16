消委會｜首9月接24宗永久化妝投訴飊一倍　數宗紋眼線割傷眼角膜

近年紋身逾趨普遍，更演變到「永久化妝」等紋眉、紋眼線等美容等美容紋身。消費者委員會新一份《選擇》月刊今日（16日）出爐，提到今年首9個月共接獲5宗紋身和24宗永久化妝投訴，當中後者按期飊升一倍，更超出去年全年數字，有數宗投訴人因接受紋眼眉線項目，而被割傷眼角膜，最嚴重的個案的事主，視力有可能被永久損害，亦有個案首次紋唇後，出現發燒等嚴重過敏反應，惟事主在消委會介入後仍無法退款，需要向海關等其他部門舉報。

消委會總幹事黃鳳嫻指，永久化妝愈趨普及，相關投訴個案亦增加，不少情況嚴重，惟本港現時未有法例規管紋身，衞生署相關指引亦僅屬自願性質，認為當局有必要密切監察永久化妝的情況，有需要時需增加指導，甚至考慮參考海外情況，立例規管。



黃鳳嫻（右）指，消委會過去三年共接獲約80宗相關投訴，遠較傳統紋身高。（林靄怡攝）

傳統紋身一般通過使用浸有彩色墨水的針重複刺穿皮膚，令墨水在皮膚特定部位形成半永久性的圖案；而美容紋身（即永久化妝），則包括常見的紋眉、紋眼線、或近年流行的「漂眉」和「霧唇」等，主要是以彩色色素注入眼睛周圍、眉毛或嘴唇，達至化妝的效果，一般可持續2至6年。

消委會指，今年首9個月就紋身和永久化妝（包括紋眉、洗／漂眉、紋唇及紋髮線服務），分別接獲5宗和24宗投訴，當中永久化妝的投訴較去年同期上升一倍，更超越去年全年數字，而紋身的投訴則接獲5宗，按年上升一宗。

《選擇》月刊提到其中一位投訴個案事主，在美容店紋唇，惟當時美容師未有向消費者講述敏感體質，可能會因紋唇造成的影響，事主在首次紋唇後，出現發燒、唇部亦出現紅腫和疼痛等嚴重過敏反應，未能完成餘下紋唇項目，故要求退款。

另一宗投訴個案的投訴人則在進行激光去除紋身項目後，皮膚出現水泡，經醫生證實為二級燒傷，令傷者短期內未能屈曲雙手。

消委會指，部份美容院和紋身店或會分幾次為客人紋身或去除紋身，但一般均要求客人在預約時，全數繳付整個項目的費用，即使客人未能完成項目，亦可能不會獲得退款，而上述兩宗個案在消委會介入後，仍無法退款，建議第一宗個案投訴人向海關投訴，而第二宗的事主則可向小額錢債審裁處追討款項。

消委會指，若紋身針頭未經妥善消毒清潔便重複使用、紋身現場衞生環境欠佳，或之後傷口處理不當 ，消費者便有可能會受到細菌或病毒感染。（資料圖片／林振東攝）

消委會總幹事黃鳳嫻提到，隨着永久化妝的普及性，過去三年共接獲約80宗相關投訴，遠較傳統紋身高，涉及的款項介乎數千至數萬元，當中主要涉及效果不佳，例如「鴛鴦紋」、多次紋眉仍不上色，脫色等。

她續指，不少投訴亦涉及身體創傷，尤其是紋眼線，有數宗個案紋眼線後，雙眼疼痛、失去視力或視力模糊等，求醫後才發現其眼角膜被割傷，最嚴重的個案，其視力有可能受影響；亦有個案紋唇後嚴重疼痛、腫脹，以致無法進食，投訴人需要長期服用抗生素才可消腫。

在紋髮線方面，有個案因效果強差人意後，清除已紋的髮線，但「成個頭都流晒血」，曾紋髮線的位置更無法再長出頭髮。她強調當局有必要密切監察永久化妝的情況，有需要時需增加指導和規管。

消委會強調，紋身和永久化妝的健康風險不容忽視，例如若紋身針頭未經妥善消毒清潔便重複使用、紋身現場衞生環境欠佳，或之後傷口處理不當 ，消費者便有可能會受到細菌或病毒感染，嚴重者可能會出現發燒、出現開放性遺瘍、傷口流膿等，最終有機會留下疤痕。若紋身用具不潔或受污染，紋身者有可能接觸到其他人的血液，繼受感染乙型與丙型肝炎，和愛滋病病毒，警告後果可以相當嚴重。

海外研究亦指出，不少紋身墨水含有重金屬，例如汞（即水銀）、鉛、銅、鎳、鎘、砷等，攝入過量的重金屬可能會對不同器官造成損害。此外，黑色與深啡色紋身墨水較常檢出多環芳香烴（PAHs），當中不少已被定義為或是潛在的致癌物質；橙色或紅色墨水則較常檢出初級芳香胺（PAA），可改變人體的 DNA 結構，並引發癌症與其他病變。

消委會提醒計劃紋身的消費者，應光顧信譽良好、設備完善和衞生情況理想的紋身店或美容店，並了解紋身師有否做足一連串清潔及消毒程序，以免令身體承受不必要的風險。（資料圖片）

黃鳳嫻表示，雖然現時本港除了《青年人紋身條例》，禁止為18歲以下人士紋身外，並無其他法例規管紋身師須具有專業資格，或紋身店須領取牌照，但衞生署的《皮膚穿刺行業控制感染建議指引》，有提供基本感染控制原則、儀器衞生和處理等，技術員應遵從指引、採取必要措施防止傳染病發生，而在銷售時，亦應向消費者解說風險和所涉及的問題，才可施行紋身服務，惟相關指引僅屬自願性質，若坊間出現許多紋身對消費者構成身體或金錢損失的情況，政府或要考慮參考海外做法，引入規管制度或法例。

消委會又提醒計劃紋身的消費者，應光顧信譽良好、設備完善和衞生情況理想的紋身店或美容店，並了解紋身師有否做足一連串清潔及消毒程序，以免令身體承受不必要的風險；而在進行紋身和去除紋身的項目時，亦應先向美容師和紋身師了解詳情，另外亦應向醫護人員或皮膚科醫生了解相關健康風險，例如自己的身體狀況是否適合進行相關項目，以及項目可能引致的副作用等，以免造成人財兩失。