消委會｜首9月接24宗永久化妝投訴飊一倍　數宗紋眼線割傷眼角膜

撰文：林穎嫺 黃偉倫
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近年紋身逾趨普遍，更演變到「永久化妝」等紋眉、紋眼線等美容等美容紋身。消費者委員會新一份《選擇》月刊今日（16日）出爐，提到今年首9個月共接獲5宗紋身和24宗永久化妝投訴，當中後者按期飊升一倍，更超出去年全年數字，有數宗投訴人因接受紋眼眉線項目，而被割傷眼角膜，最嚴重的個案的事主，視力有可能被永久損害，亦有個案首次紋唇後，出現發燒等嚴重過敏反應，惟事主在消委會介入後仍無法退款，需要向海關等其他部門舉報。
消委會總幹事黃鳳嫻指，永久化妝愈趨普及，相關投訴個案亦增加，不少情況嚴重，惟本港現時未有法例規管紋身，衞生署相關指引亦僅屬自願性質，認為當局有必要密切監察永久化妝的情況，有需要時需增加指導，甚至考慮參考海外情況，立例規管。

黃鳳嫻（右）指，消委會過去三年共接獲約80宗相關投訴，遠較傳統紋身高。（林靄怡攝）

傳統紋身一般通過使用浸有彩色墨水的針重複刺穿皮膚，令墨水在皮膚特定部位形成半永久性的圖案；而美容紋身（即永久化妝），則包括常見的紋眉、紋眼線、或近年流行的「漂眉」和「霧唇」等，主要是以彩色色素注入眼睛周圍、眉毛或嘴唇，達至化妝的效果，一般可持續2至6年。

消委會指，今年首9個月就紋身和永久化妝（包括紋眉、洗／漂眉、紋唇及紋髮線服務），分別接獲5宗和24宗投訴，當中永久化妝的投訴較去年同期上升一倍，更超越去年全年數字，而紋身的投訴則接獲5宗，按年上升一宗。

《選擇》月刊提到其中一位投訴個案事主，在美容店紋唇，惟當時美容師未有向消費者講述敏感體質，可能會因紋唇造成的影響，事主在首次紋唇後，出現發燒、唇部亦出現紅腫和疼痛等嚴重過敏反應，未能完成餘下紋唇項目，故要求退款。

另一宗投訴個案的投訴人則在進行激光去除紋身項目後，皮膚出現水泡，經醫生證實為二級燒傷，令傷者短期內未能屈曲雙手。

消委會指，部份美容院和紋身店或會分幾次為客人紋身或去除紋身，但一般均要求客人在預約時，全數繳付整個項目的費用，即使客人未能完成項目，亦可能不會獲得退款，而上述兩宗個案在消委會介入後，仍無法退款，建議第一宗個案投訴人向海關投訴，而第二宗的事主則可向小額錢債審裁處追討款項。

消委會指，若紋身針頭未經妥善消毒清潔便重複使用、紋身現場衞生環境欠佳，或之後傷口處理不當 ，消費者便有可能會受到細菌或病毒感染。（資料圖片／林振東攝）

消委會總幹事黃鳳嫻提到，隨着永久化妝的普及性，過去三年共接獲約80宗相關投訴，遠較傳統紋身高，涉及的款項介乎數千至數萬元，當中主要涉及效果不佳，例如「鴛鴦紋」、多次紋眉仍不上色，脫色等。

她續指，不少投訴亦涉及身體創傷，尤其是紋眼線，有數宗個案紋眼線後，雙眼疼痛、失去視力或視力模糊等，求醫後才發現其眼角膜被割傷，最嚴重的個案，其視力有可能受影響；亦有個案紋唇後嚴重疼痛、腫脹，以致無法進食，投訴人需要長期服用抗生素才可消腫。

在紋髮線方面，有個案因效果強差人意後，清除已紋的髮線，但「成個頭都流晒血」，曾紋髮線的位置更無法再長出頭髮。她強調當局有必要密切監察永久化妝的情況，有需要時需增加指導和規管。

消委會強調，紋身和永久化妝的健康風險不容忽視，例如若紋身針頭未經妥善消毒清潔便重複使用、紋身現場衞生環境欠佳，或之後傷口處理不當 ，消費者便有可能會受到細菌或病毒感染，嚴重者可能會出現發燒、出現開放性遺瘍、傷口流膿等，最終有機會留下疤痕。若紋身用具不潔或受污染，紋身者有可能接觸到其他人的血液，繼受感染乙型與丙型肝炎，和愛滋病病毒，警告後果可以相當嚴重。

海外研究亦指出，不少紋身墨水含有重金屬，例如汞（即水銀）、鉛、銅、鎳、鎘、砷等，攝入過量的重金屬可能會對不同器官造成損害。此外，黑色與深啡色紋身墨水較常檢出多環芳香烴（PAHs），當中不少已被定義為或是潛在的致癌物質橙色或紅色墨水則較常檢出初級芳香胺（PAA），可改變人體的 DNA 結構，並引發癌症與其他病變

消委會提醒計劃紋身的消費者，應光顧信譽良好、設備完善和衞生情況理想的紋身店或美容店，並了解紋身師有否做足一連串清潔及消毒程序，以免令身體承受不必要的風險。（資料圖片）

黃鳳嫻表示，雖然現時本港除了《青年人紋身條例》，禁止為18歲以下人士紋身外，並無其他法例規管紋身師須具有專業資格，或紋身店須領取牌照，但衞生署的《皮膚穿刺行業控制感染建議指引》，有提供基本感染控制原則、儀器衞生和處理等，技術員應遵從指引、採取必要措施防止傳染病發生，而在銷售時，亦應向消費者解說風險和所涉及的問題，才可施行紋身服務，惟相關指引僅屬自願性質，若坊間出現許多紋身對消費者構成身體或金錢損失的情況，政府或要考慮參考海外做法，引入規管制度或法例

消委會又提醒計劃紋身的消費者，應光顧信譽良好、設備完善和衞生情況理想的紋身店或美容店，並了解紋身師有否做足一連串清潔及消毒程序，以免令身體承受不必要的風險；而在進行紋身和去除紋身的項目時，亦應先向美容師和紋身師了解詳情，另外亦應向醫護人員或皮膚科醫生了解相關健康風險，例如自己的身體狀況是否適合進行相關項目，以及項目可能引致的副作用等，以免造成人財兩失。

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