消委會朱古力｜Royce可可含量低於標示　黃鳳嫺：加工會有耗損

最新一期《選擇》月刊，消委會搜購本港29款常見的朱古力，有部份朱古力經測試及計算得出的可可含量，與其包裝上的標示值有差距，其中Royce Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%，其可可含量標示值為80%，但消委會測試結果則顯示其可可含量為66.9％，兩者相差13.1%。



消委會總幹事黃鳳嫺則表示，整體而言，各樣本的可可含量與標示值相符，但當中確有些樣本較為參差，她解釋或因國際間並有共同計算的標準方法，可可在精煉前後，其可可含量也會有分別，加工過程也有機會出現耗損，這些也可能引致可可含量與標示值不一致。



黑朱古力(標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖)



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朱古力以可可為基本材料，製作經多個步驟，包括發酵、曬乾或風乾、烘烤、除殼、研磨、精煉等。廠商通常在精煉過程中會添加糖或奶粉，製成黑朱古力、牛奶朱古力；廠商也可以在其後過程中加入果仁及乾果等食材，製成其他種類的朱古力。

據食品法典委員會的CXS87標準，黑朱古力須含有不少於35%的總可可固形物，當中不少於18%屬可可脂、及不少於14%屬非脂可可固形物。而牛奶朱古力則須含有不少於25%的總可可固形物，當中不少於2.5%屬非脂可可固形物，同時亦須最少含有12%至14%的乳固體，並包括最少2.5%至3.5%的乳脂肪。

消委會搜購的29款朱古力，全部都符合參考食品法典委員會的CXS87標準，在可可含量上，整體也與其標示相符，不過，當中也有些朱古力的可可含量與其標示相距甚遠。

由於現時並沒有國際認可的測試標準計算可可含量，消委會委託的化驗所，以咖啡因和可可鹼份量，換算成非脂可可固形物份量，再加上檢出的可可脂份量，以這個總和與朱古力包裝上標示的可可含量作對比。

12 RoycePure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%，產地日本，售價$60，鎘0.055毫克/公斤，鉛0.022毫克/公斤，總評4分。（《選擇》截圖）

其中差距最大的是Royce Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%，其可可含量標示值為80%，但消委會測試結果顯示，其可可含量為66.9％，兩者相差13.1%。其次是Lucullus 73% Dark Chocolate Bar，其可可含量標示值為73%，消委會測試結果則顯示，其可可含量為60.5%， 兩者相差12.5%。

而9款的牛奶朱古力，撇除一款未有標示可可含量，只有兩款：Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa、及Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate的可可含量測試結果比其標示低，但兩個數值相差並不大，前者只是較標示低0.5%、後者則低2%。

Royce代理商回應消委會時表示，其產品的可可含量百分率以原材料所佔比例計算。Lucullus代理商則表示，按其供應商申報的資料，相關批次的原材料配方得出可可含量百分率為72.4%或71.64%，有關不足標示的73%，已向原材料供應商跟進。

Lucullus代理商又稱，可可含量百分率未有確切的計算方法和標準，化驗所與供應商計算方式不同因而出現差異，會安排國際認可的第三方化驗所檢測相關原材料及產品。

▼總評獲五星的黑朱古力▼



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消委會總幹事黃鳳嫺表示，整體而言可可含量與標示相符，但當中也有些樣本較為參差，她解釋，因為國際間並有共同計算的標準方法，可可在精煉前後，其可可含量也會有分別，加工過程也有機會出現耗損，料這些都是可能引致參差的原因。

消委會也提醒市民，一般而言，朱古力產品中的可可含量比例若下降，添加糖的含量比例通常會上升。而牛奶朱古力因含有乳糖和添加糖，其糖含量往往較高，不論是哪種朱古力，也建議市民進食有節制。