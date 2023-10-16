今日必看8分鐘｜尖沙咀約廿人曬馬叫囂｜網上疑出現大閘蟹騙案

尖沙咀約廿人曬馬叫囂 有人疑手持長刀 目擊者：比拍戲仲逼真！

尖沙咀發生懷疑黑幫「曬馬」事件。有短片可見，尖沙咀麼地道近漆咸道南，入夜後有大批人馬聚集，大約有廿多人，部份人在馬路上叫囂，亦有人懷疑手持一把長刀，走近一輛停在漆咸道南路中心的私家車，再折返人群中。拍片人士直言「嘩，比拍電影仲逼真呀！」據知情人士透露，有兩人較早時在酒吧因故爭執，於是各自「吹雞」，造成廿多人在街頭對峙的局面，但未知事件的後續發展。而該兩批人馬分別屬黑幫新X安及1XK。

消委會朱古力｜Amedei黑朱古力重金屬超標 多款脂肪含量超於標示

黑朱古力、牛奶朱古力，是不少人喜愛的零食。今日（16日）出版的最新一期《選擇》月刊，消委會搜購本港29款常見的朱古力，發現一款黑朱古力、「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」的重金屬含量超出歐盟的限量。測試結果也發現，多款朱古力的糖和飽和脂肪的含量與營養標籤存在頗大差異，其中Millésime Chocolat Équateur Noir70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador) 檢出總脂肪含量和飽和脂肪含量，較其營養標籤標示分別高出23%、及129.3%。

黑客勒索消委會｜消委會：暫未見資料外洩 惟騙徒冒認發詐騙電話

消委會上月底被黑客入侵電腦系統，八成系統受破壞。消委會在最新一期《選擇》月刊中「編者的話」指出，黑客會將盜取的個人資料放上「暗網」任人下載，等同永遠「留底」，雖然暫時未見「暗網」有涉事個人資料外洩，不過，留意到有騙徒趁機打劫，冒認消委會職員發出不同版本詐騙電話，呼籲公眾提高警覺。

大閘蟹騙案｜疑被盜用地址令人「落搭」 蟹店東主：記住貨到付款

網上疑出現大閘蟹騙案，多人向同一間海鮮網店匯款購買大閘蟹後，不但無貨收，更被對方封鎖戶口，有人表示已報警求助。據了解，不法分子為加強說服力令市民「落搭」，盜用荃灣一間知名蟹店的地址混水摸魚。相關蟹店東主受訪時慨嘆「年年都有」，更稱過去一星期至少有10多名中伏市民「拎蟹」，抵埗一刻始知被騙，提醒市民「最緊要貨到付款同搵有門市嘅幫襯！」

紅磡家維邨單位陷火海傳爆炸聲 戶主料拖板漏電起火

今日（16日）上午9時27分，警方接獲多宗報案指，紅磡家維邨6樓單位發生火警。讀者Jenny表示火警發生時，曾傳出2至3次爆炸聲。從現場相片可見，起火單位燃起熊熊烈火，更有黑色濃煙冒出，120名居民疏散至地面。起火單位戶主表示，兒子打算外出，出門前用小米風筒吹頭，懷疑拖板漏電起火。

啟德河現一米長「福鱷」 專家料有人放生外來物種

啟德河現一米長的大魚，在河中悠然自得，與其他魚類比較起來，體型巨大。專家判斷此為「福鱷」，是金魚街有售的熱帶魚，起源於北美洲，屬雀鱔科。他相信福鱷被放生在啟德河，雖然不會咬人，但外來物種對本土生態有潛在風險，一般當局會將牠移離。

油塘高超道的士自炒剷斜坡 車轆凌空擱坑渠 司機送院

今日（16日）上午11時許，一輛的士沿油塘高超道上山，突然自炒剷斜坡，司機陷入昏迷。救援人員到場將傷者救出。42歲姓何男司機沒有表面傷痕，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。的士左邊車頭直撼坑渠，左前轆凌空懸在坑渠之上，車頭燈損毀。

城巴變旅遊巴？內地旅行團50人拖篋上車 司機1招KO獲激讚：有料

巴士空間有限，有網民就在網上發布影片，指坐城巴到銅鑼灣怡和街時，有超過50人旅行團拉篋上車，為免「塞爆車廂」阻礙乘客上落出入，司機即時上前應對，做法引來網民紛紛讚好，「保障大家安全，呢個值得讚揚」、「要讚一讚個司機」、「司機有料」、「好盡責」。