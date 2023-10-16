福島核污水｜食安中心截疑違禁令進口帶子及海藻　全數封存或提控

本港因日本傾倒福島核污水入海，限制日本十個都縣的海產輸港。食環署食物安全中心今日（16日）公布，再發現一包懷疑在禁令發出後，在宮城縣收穫和製造的冷凍帶子，以及兩款在東京都及茨城縣加工的海藻產品，懷疑進口商違反禁令。食安中心指，涉事的進口水產品已被封存，沒有流出市面，正調查事件，若有足夠證據，將會檢控涉事進口商。



涉及一包宮城縣冷凍帶子及兩款加工海藻產品

食安中心指，在檢查相關批次日本進口食品的食物標籤時，發現一包懷疑在禁令發出後，在宮城縣收穫和製造的冷凍帶子，以及兩款在東京都及茨城縣加工的海藻產品，懷疑有關進口商違反禁令。

中心指，會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局，若有足夠證據，將會向涉事進口商提出檢控。

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根據《食物安全命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。另外，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉10個都縣，並在8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。