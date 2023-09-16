福島核污水｜日本食品清關等到臭 食環署：貨量增60%兼文件不齊
本港在日本傾倒福島核污水入海後，嚴禁東京等十都縣海產進口，近日有報道指進口食品在機場長時間未能清關，以致新鮮海產發臭。食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）凌晨表示，相關資料顯示，當天的進口貨品比平常多60%，當中有數個個案出現文件問題，強調與輻射檢測完全無關。為了加快處理清關手續，中心已額外調派七位人員到場支援，以確保運作順暢。
食安中心：政府首要保障食物安全 促進口商用冷藏設施
食物安全中心發言人表示十分重視事件，並已立刻跟進了解，會繼續就相關管制措施與業界溝通，並建議進口商可按需要使用機場三個貨運站配備的冷藏設施。
發言人表示，政府首要工作是保障食物安全，因此中心人員有需要在每批貨品清關時按既定程序，核實相關進口文件和包裝標籤。至於每批貨品的清關過程需時多久，則取決於多項因素，包括相關文件或資料是否清晰齊備、進口批次數量多少，以及當時是否有多批貨品同一時間抵達而延長輪候時間等。
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需進口商提供文件澄清致時間較長 與輻射檢測完全無關
發言人表示，相關資料顯示，出現清關時間長當天，進口貨品比平常多了60%，而且當中有數個個案因為文件不齊全須補充有關資料，也有出現「貨證不符」的情況，因而需待進口商提供文件澄清，以及詳細對照文件資料和貨物，導致需要較長時間處理。這些情況與輻射檢測完全無關。事實上，雖然進口食品比平常多，但大部分其他進口食品清關時間平均約為3.5小時。
發言人表示，至於每批貨品的清關過程需時多久，則取決於多項因素，包括相關文件或資料是否清晰齊備、進口批次數量多少，以及當時是否有多批貨品同一時間抵達而延長輪候時間等。若文件不齊全需要進口商補充資料，或出現「貨證不符」的情況而需澄清，清關過程所需的時間可能會較長。此外，若個別批次的貨品混合了大批不同類型及產地的食品，也會需要較長時間檢查，因而令清關時間有所延長。中心發言人提醒業界，確保所提供的資料齊備、清晰及準確，將有助縮短檢查的時間。
食環署調派七位人員到場支援
為了加快處理清關手續，中心已額外調派七位人員到場支援，以確保運作順暢，並會持續檢視，適當調配和增加人手配合運作需要。此外，中心亦會繼續就相關管制措施與業界溝通，並建議進口商可按需要使用機場三個貨運站配備的冷藏設施。中心會特別發信提醒進口商，在等待食安人員安排進行檢測期間，可按其需要將食品暫存於這些冷藏設施。
為加強與業界的溝通，中心會於9月20日再次舉辦網上簡報會，詳細解釋清關時要注意的事項，以及中心人員可以提供的協助。