福島核污水｜日本食品清關等到臭　食環署：貨量增60%兼文件不齊

本港在日本傾倒福島核污水入海後，嚴禁東京等十都縣海產進口，近日有報道指進口食品在機場長時間未能清關，以致新鮮海產發臭。食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）凌晨表示，相關資料顯示，當天的進口貨品比平常多60%，當中有數個個案出現文件問題，強調與輻射檢測完全無關。為了加快處理清關手續，中心已額外調派七位人員到場支援，以確保運作順暢。



食物環境衞生署署長楊碧筠（左）8月28日到機場檢視清關及檢測程序 。(政府新聞處圖片)

食安中心：政府首要保障食物安全 促進口商用冷藏設施

食物安全中心發言人表示十分重視事件，並已立刻跟進了解，會繼續就相關管制措施與業界溝通，並建議進口商可按需要使用機場三個貨運站配備的冷藏設施。

發言人表示，政府首要工作是保障食物安全，因此中心人員有需要在每批貨品清關時按既定程序，核實相關進口文件和包裝標籤。至於每批貨品的清關過程需時多久，則取決於多項因素，包括相關文件或資料是否清晰齊備、進口批次數量多少，以及當時是否有多批貨品同一時間抵達而延長輪候時間等。

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需進口商提供文件澄清致時間較長 與輻射檢測完全無關

發言人表示，相關資料顯示，出現清關時間長當天，進口貨品比平常多了60%，而且當中有數個個案因為文件不齊全須補充有關資料，也有出現「貨證不符」的情況，因而需待進口商提供文件澄清，以及詳細對照文件資料和貨物，導致需要較長時間處理。這些情況與輻射檢測完全無關。事實上，雖然進口食品比平常多，但大部分其他進口食品清關時間平均約為3.5小時。

發言人表示，至於每批貨品的清關過程需時多久，則取決於多項因素，包括相關文件或資料是否清晰齊備、進口批次數量多少，以及當時是否有多批貨品同一時間抵達而延長輪候時間等。若文件不齊全需要進口商補充資料，或出現「貨證不符」的情況而需澄清，清關過程所需的時間可能會較長。此外，若個別批次的貨品混合了大批不同類型及產地的食品，也會需要較長時間檢查，因而令清關時間有所延長。中心發言人提醒業界，確保所提供的資料齊備、清晰及準確，將有助縮短檢查的時間。

食環署署長楊碧筠（右一）8月28日在食物安全專員黃宏醫生（右二）的陪同下，分別到機場貨運站及食安中心機場食物檢驗辦事處視察日本進口水產食品的清關及檢測程序。。(政府新聞處圖片)

食環署調派七位人員到場支援

為了加快處理清關手續，中心已額外調派七位人員到場支援，以確保運作順暢，並會持續檢視，適當調配和增加人手配合運作需要。此外，中心亦會繼續就相關管制措施與業界溝通，並建議進口商可按需要使用機場三個貨運站配備的冷藏設施。中心會特別發信提醒進口商，在等待食安人員安排進行檢測期間，可按其需要將食品暫存於這些冷藏設施。

為加強與業界的溝通，中心會於9月20日再次舉辦網上簡報會，詳細解釋清關時要注意的事項，以及中心人員可以提供的協助。