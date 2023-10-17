香港快運停接旅行團　CEO稱二人行受歡迎　釋放機位可推更多優惠

香港快運HK Express早前宣布11月起不再接待旅行團乘客，主力招待散客，旅行社指將對營運有影響。快運行政總裁毛潔瓊今（17日）回應稱，今年頭9個月，系列團務只佔總座位銷售量的2%，其實際成行率低於一半，相反二人同行以及四人同行的小團產品更受歡迎。



毛潔瓊指，今次調整雖有三家旅行社受影響，但卻釋放出更多機位，可以投放在與其他代理的小團產品合作及推出更多面向公眾的機票優惠。



毛潔瓊：系列團僅佔總座位銷售量2%

毛潔瓊今日發聲明回應停接旅行團事宜，指快運與世界各地許多的低成本航空公司一樣，業務主要來自散客，並直接透過航空公司的網站預訂，而今年1至9月，系列團業務僅佔總座位銷售量的2%。

她表示，據業務數據顯示，快運系列團的實際成行率低於一半，相反二人同行以及四人同行的小團產品更受歡迎，故作出了重新調配資源的決定。

三間旅行社受影響 釋放機位可投放小團產品

她稱快運與本地超過300家旅行社及代理保持合作關係，今次調整雖有三家旅行社受影響，但卻釋放出更多機位，可以投放在與其他代理的小團產品合作及推出更多面向公眾的機票優惠。

她又說，快運在今年4月起航班數量已恢復至疫情前水平，今年至今已經接載超過310萬名乘客，當中近7成是由香港出發的本地市民。她預料未來航班數量將進一步增長，預計到今年年底達至疫情前的1.3倍。