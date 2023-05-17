嘉道理農場發表8種新記錄野生植物　首次發現可高達30米本土種

嘉道理農場暨植物園於上月出版的學術刊物《亞熱帶植物科學》發表8種在本港新記錄的野生植物，其中6種為本土種及求米草（Oplismenus undulatifolius），包括於本港首次發現、可高達30米的山楝（Aphanamixis polystachya），稀有物種短柱絡石（Trachelospermum brevistylum）、海南薑（Zingiber hainanense）、鉤刺雀梅藤（Sageretia hamosa）。



嘉道理農場暨植物園植物保育部高級生態學主任指，不少珍稀的種類得以本港大帽山、馬鞍山、鳳凰山等高山山頂附近倖存，一般個體數量很少，種群和所處生境十分脆弱，加上近年越來越多外來種在本港歸化，有的甚至發展成入侵種，需要加強調查、研究和保育。



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新發現的本土種之中，山楝（Aphanamixis polystachya）是嘉道理農場暨植物園植物保育部職員在新界大埔附近收集本土樹木種子時發現的。此樹可高達30米，挺拔優美，分佈於華南、台灣、印度、東南亞等地，在本港屬於第一次記錄。

另外，短柱絡石（Trachelospermum brevistylum）、海南薑（Zingiber hainanense）、鉤刺雀梅藤（Sageretia hamosa）均生長在大帽山、鳳凰山山頂附近的石澗中，十分稀有。另一新記錄到的本土種為求米草（Oplismenus undulatifolius），廣佈于世界溫帶和熱帶地區，在本港發現於大帽山等多個地點。

橢果雀梅藤（Sageretia ellipsoidea）則常見於本港溪畔，過去一直被鑒定為亮葉雀梅藤（Sageretia lucida），不過，《香港植物志》、《香港植物名錄》等均未收錄。直至2021年，內地植物分類學家發表了橢果雀梅藤，經本園植物學家進一步研究確認，本港先前記錄的亮葉雀梅藤應為橢果雀梅藤。

兩種新發現的外來種包括垂果瓜（Melothrina pendula），屬葫蘆科，原產美國東南部，本港氣候上與其原產地類似，但更為溫暖濕潤，極為適宜其生長，因而該種在本港多地的路邊草叢中均可見到。另一新發表的外來種為豆科的圓葉鏈莢豆（Alysicarpus ovalifolius），原產非洲熱帶地區，亦是首次正式在香港被確認。

發表研究論文的通訊作者，嘉道理農場暨植物園植物保育部高級生態學主任、植物標本館館長張金龍指，本港大帽山、馬鞍山、鳳凰山等高山由於地勢險峻，其山頂附近的植被在歷史上大多沒有被完全破壞，不少珍稀的種類得以倖存。一些特別珍稀的物種，如香港細辛（Asarum hongkongense）、墨喉南星（Arisaema melanostomum）、杯藥草（Cotylanthera paucisquama）、三絲水玉杯（Thismia tentaculata），以及這次發現的海南薑、短柱絡石等，都分佈在山頂附近。這些種一般個體數量很少，種群和所處生境十分脆弱，需要加強調查、研究和保育。

嘉道理農場暨植物園植物保育部高級生態學主任指，不少珍稀的種類得以本港大帽山、馬鞍山、鳳凰山等高山山頂附近倖存。（嘉道理農場）

他又提及，近年越來越多外來種在本港歸化，有的甚至發展成入侵物種，對生態環境產生種種危害，及時記錄和發表這些外來種，降低它們對生態環境帶來的風險是十分必要。

嘉道理農場暨植物園於近10年來已經在本港記錄逾40種新分佈記錄，包括十多種原生蘭花以及大量需要保育的本土種。連同新增的6種新本地物種，本港野生植物記錄超過2,200種。研究相關的憑證標本均保存在嘉道理農場暨植物園植物標本室，公眾人士均可預約參觀。