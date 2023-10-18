加人工｜建造業15工種加薪3.1%至7.1%　工會憂輸入外勞影響生計

撰文：何瑞芬
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建造業總工會公布2023/24年度薪酬調整結果，15個工種下月起將加薪3.1%至7.1%，其中挖掘機、雲石、金屬工及天花間隔加幅最多，達7.1%，多項工種中以混凝及扎鐵人工最高，日薪達2,730元。至於鋁質工則凍薪，維持日薪1,500元水平。

工會稱調查顯示34.1%受訪工人開工不足，又指未來香港大量工程陸續上馬，裝修行業也走出寒冬，但首批建造業外勞10月下旬到港，將對本地勞動力造成巨大衝擊，呼籲行業應讓本地工人分到經濟成果，政府應審視外勞審批，以免本地勞工成外勞「替工」。

約34%工人稱開工不足　工會稱情況嚴重

建造業總工會指與多個建造業界持份者商後，決議出建造業主要16項工種的最新薪酬表，於下月生效。16個工種中，15個將會加薪，幅度介乎3.1%至7.1%，其中喉管加幅最少，僅3.1%；加幅最多挖機、雲石、金屬工及天花間隔。至於鋁質工則會凍薪，薪酬維持日薪1,500元。

16項工種中，混凝土及扎鐵日薪最高，加薪後達2,730元；其次模析及搭棚，日薪分別為2,700元及2,175元，其餘工種則介乎1,500元至1,900元不等。

工會今年9至10月就工人就業情況進行調查，電訪1,326名會員，當中34.1%指開工不足情況非常嚴重，與政府統計處公布數字大相徑庭。

16項建造業工種薪酬調整。

約六成人不贊成輸入外勞　促政府審視對本地工人薪酬影響

調查顯示，60.6%受訪者不贊成輸入外勞，認為會剝削本地工人就業機會；68.9%認為輸入外勞會令本地工人薪酬下降，更有54.6%認為會令本地工人失業、43%認為本地工人會成為外勞「替工」。

工會指出，隨社會復常，各項大型基建陸續上馬，旅遊業復甦帶動餐飲、零售及酒店業開始裝修，裝修行業也走出寒冬，有利好因素吸引工人入行，故必須讓本地工人享受經濟成果。工會擔憂外勞會影響年輕人入行意，呼籲政府要審視外勞情況，是否會對本地工人薪金造成影響。

近日發生多宗致命工業意外，工會調查亦發52.9%受訪者希望政府可增加在職培訓機會，40%人希望改善職安健環境及提供合理施工期，減少意外發生。調查也提到58.1%受訪者冀政府提供勞工保障相關幫助，減少欠薪情況出現。

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