精進屢涉工業意外　工權會憂業界不跟從法例　議員：除牌都無得怨

精進建築承辦的工程地盤，過去涉及多宗工業意外，工聯會立法會議員郭偉强今日（15日）認為，涉事公司「有啲古怪」，或有「系統問題」，促勞工處不止要在意外現場調查，也要調查涉事建築商。經民聯立法會議員盧偉國也指，建議政府考慮將屢涉工業意外的承建商除牌，「咁嘅情況下，你除牌都無得怨。」



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在同一電台節目表示，工權會每年處理的職業死亡個案約有五、六十宗，當中有約20宗涉建造業。她續指，現時很多法例、法規、技術已很完善，「但問題係我哋有無跟，有無視職業安全係最重要嘅事？定我哋會諗其他，會諗成本或各樣。」



▼12月15日：油塘東源街工業意外▼



+ 3

郭偉强在商台《政好星期天》指出，涉事公司「有啲古怪」，相信有「系統問題」，或涉管理文化問題、承辦工程量超出其可應付能力等，認為勞工處不止要在意外現場調查，也要調查涉事建築商。此外，勞工處也要改善在「判上判」情況下，如何追究大判、或其他上層判頭的責任。

盧偉國也同意，一間公司如有系統性問題，接二連三出事，暫停其投標資格無助解決，建議政府考慮將屢涉工業意外的承建商除牌，「咁嘅情況下，你除牌都無得怨。」他也強調，建立安全文化，而大判也有責任。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（資料圖片/左朗星攝）

蕭倩文在同一電台節目表示，工權會每年處理的職業死亡個案約有五六十宗，當中有約20宗涉建造業，「基本上近十年八年都係維持喺呢啲數字。」她續指，現時很多法例、法規、技術已很完善，「但問題係我哋有無跟，有無視職業安全係最重要嘅事？定我哋會諗其他，會諗成本或各樣。」

她認為，每一個角色均有責任，包括僱主作為管理者、有監管角色，有沒有將安全訊息傳達給前線工友；前線工友又有沒有以僥倖心態、以不安全的方法工作，「點解意外會重複又重複，好多時係無發生意外前一直咁做，但突然有一次總會發生咗，而嗰樣嘢唔係唔好彩，而係終有一日會嚟到，如果我哋仍然用一個唔安全嘅方法做嘢。」

▼2022年12月14日 油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死▼



被問到職安健法例已修訂，最高罰則有所提高，惟未能阻止工業意外發生，工聯會立法會議員郭偉强回應指，罰則加重理應能令業界立即提高意識，但現時暫未有這效果，「聽部門解說，好大機會要等判刑，先出到嚟個阻嚇作用。」他表明擔心太遲見效，又指改善職業安全「永遠在路上，唔會有完嘅一日」，香港仍有很多事情可以做，各持分者不要因趕工罔顧職安，應將職安放首位。

據勞工處數字，近十年間，每千名工人的意外率有下降，惟致命意外率則上升。盧偉國指，整體職安有所改善，「問題係過往10年都係有約20宗（致命意外），無辨法落到去，一命一條都嫌多。」他認為，很多個案應是可以避免，呼籲大家要「停一停、諗一諗」，包括工友工作前也應做好準備。

他又提到，政府近年推廣安全智慧工地，政府工程也有安全支付計劃，推行工地安全措施會有補貼，「由於成本去冒險，呢個係僱主、僱員都講唔通。」

蕭倩文則回應，認同職安有所改善，但過去也有不少意外涉政府的工務工程，各方也不能因而自滿，「死亡意外無得走，無得暪報。」她期望，政府在工務工程的職安上的嚴格標準，應推展到私人工程的地盤。

她也提到，以往有工務工程出工業意外，有公務員身亡，惟在目前法例下，不容許政府控告自己，「其實政府係唔需要上身。」她指出這是很大問題，政府需要深思如何規管自己。