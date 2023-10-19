愉園前班主陳志實涉欠薪案　辯方透露已作認罪磋商　案下月再訊

本地甲組聯賽足球隊愉園及前班主陳志實，涉嫌拖欠10名職球員薪金，並在勞審處頒令支付薪金後，依然未按命令支薪，涉款至少135.7萬。案件今（19日）在觀塘法院再訊，辯方稱已向控方提出進一步認罪磋商，因當中文件及證據數量較多，控方需要更多時間審閱。裁判官遂把案押後至11月16日再訊。



愉園足球俱樂部有限公司被票控24項控罪，包括6項沒有在到期日內付給工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資及9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

被告陳志實。(凌子淇攝)

公司董事陳志實則被票控24項控罪，6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

傳票指， 愉園足球俱樂部有限公司和陳志實，於2022年9月，未有依期支付10名僱員的工資，以及在勞資審裁處作出判令後，依期支付涉款。 兩被告共被控的48張傳票，同涉共約135.7萬元。

涉被欠薪的員工亦包括球員。(詳看下圖)

涉案的10名僱員，包括球員屠俊翹、曾至孝，以及現效力傑志的米基爾，傳票透露，勞資審裁署曾下判令，兩被告須支付米基爾11.9萬元，但被告未有支付；另有一名僱員被欠6個月糧約15.3萬元。

案件編號：KTS24438-49,24452-24475,24478-24489/2022