精進工程釘牌｜梁文廣認同決定　促研精進建築若同遭拒續牌部署

興聯集團旗下兩間建築公司的地盤，過去三年多共發生四宗致命意外，釀成六人死亡。其中精進建築工程有限公司（精進工程）不獲續牌，11月16日起將從一般承建商名冊除名，同系的精進建築有限公司（精進建築）續牌申請則仍在處理中。



房委會資助房屋小組委員梁文廣支持當局今次決定，明確帶出「地盤安全應該要凌駕一切」的訊息，但他也關注同系的精進建築負責多個公屋項目，如未來同遭拒續牌，或影響公屋落成進度，促當局派專隊進相關工程項目地盤，一來可監察地盤安全，二來盡快掌握工程進度，以便未來要其他承建商接手。



土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩指，負責審批的委員會有多個專業界別人士，今次拒續牌反映該公司不獲業界認同。他又相信，要另覓承建商並不困難，相信發展商能處理。



▼10月16日 精進工程不獲續牌▼



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陳健碩稱拒續牌決定反映精進工程不獲業界認同

土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩在電台節目表示，將一間工程公司除牌的做法並不常見，但由於原因通常不公布，他坦言不了解當中原因、以及除牌準則。不過，他說負責審批的委員會有多個專業界別人士，今次拒續牌反映該公司不獲業界認同，認為它不再適宜做這方面的工程。

他都提到，精進建築工程有限公司的三名獲授權簽署人亦遭除名，在建築物條例下， 獲授權簽署人的角色要負很重責任，除名的決定也反映委員會覺得他們不符合期望，不適合繼續擔當相關角色。

涉5私人項目 陳健碩相信發展商另覓承建商不困難

陳健碩指，基於法律規定，相關工程公司下月16日從除一般承建商名冊除名後，不能繼續其他工程。而該公司仍在進行數個項目，陳健碩認為現時要看發展商的「功力」，「佢（發展商）要把握時間，喺呢個幾月搵新承建商。」他相信另找承建商並不困難，相信發展商能處理。

▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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房委會資助房屋小組委員梁文廣：明確帶出地盤安全凌駕一切

房委會資助房屋小組委員梁文廣在節目上表示，支持政府今次的決定，認為明確帶出「地盤安全應該要凌駕一切」的訊息，同時也提示其他承建商不可以因為追趕進度而犧牲地盤安全。

就與精進工程同系、同涉嚴重工業意外的精進建築，未來會否同遭拒續牌，梁文廣指目前精進建築的續牌申請仍未有結果，其承建的多個公屋項目現時仍繼續工程，暫未受影響，但他非常關注若未來精進建築不獲續牌，會否影響公屋落成進度。

他認為，房屋局要成立專隊，進駐精進負責的工程項目地盤，一來可監察地盤安全，「點樣確保佢𠵱家做緊係安全而有效，覺得自己不被續牌，就放軟手腳去做，房委會要審視。」二來盡快掌握工程進度，以便萬一精進建築因任何原因不獲續牌，當局更容易去找接手的承建商，可減低對工程延誤的時間，「（延誤）唔使話用年計。」

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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▼2023年10月10日 精進建築佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外▼

