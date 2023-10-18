精進工程釘牌｜長實親海駅及飛揚　Larchwood等五項目須轉承建商

發展局局長甯漢豪今（18日）宣布，因應去年12月油塘地盤工字鐵下塌死亡事故，屋宇署已拒絕精進建築工程有限公司一般建築承建商續牌申請，相關承建商手頭上5個住宅及商住發展項目需在一個月內易手。



發展局晚上公布名單，當中有兩個項山屬長實，包括發生該意外的油塘親海駅第1期及第2期，以及觀塘安達臣道「港人首置上車盤」地盤，長實與新地合作的屯門飛揚也是五個項目之一；另兩個為宏安地產大角咀洋松街Larchwood及佳兆業東邊街1至9號項目。



油塘親海駅第1期及第2期。（資料圖片）

發展局公布，被拒續牌的精進建築工程有限公司正進行中的五個住宅及商住發展項目，所涉發展商遍及香港多間龍頭發展商，包括長實地產及新鴻基地產等。名單包括發生引發拒絕續牌致命意外的油塘親海駅第1期及第2期，以及觀塘安達臣道「港人首置上車盤」地盤，兩地盤發展商均為長實地產。

精進建築工程有限公司手上工程項目名單如下：

1、油塘東源街5號及8號 親海駅第1期及第2期

涉及住宅第1期：約230個住用單位

第2期：約 660 個住用名單

涉及發展商：長實地產

2、大角咀洋松街62號Larchwood

涉及住宅及商業約190個住用單位

涉及發展商：宏安地產

3、屯門青山公路大欖段170號：飛揚第1及2期

涉及住宅第1期：約400個住用單位

第2期：約400個住用名單

涉及發展商：新鴻基地產及長實地產

4、香港東邊街1-9 號住宅

涉及住宅：約80個住用單位

涉及發展商：佳兆業

5、觀塘安達臣道對出測量約份第3約地段第1069號

涉及住宅：約2,930個住用單位

涉及發展商：長實地產

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發展局局長甯漢豪在記者會中表示，精進建築工程有限公司現時承辦的5個項目及1個小型休憩項目，共涉及900名工人，強調今次政府非懲罰其分包商或地盤工人，相信接手承建商有誘因重聘在工作中的工人，並不擔心造成影響，因建造業工人人手緊張，勞工處也有熱線協助，「好快有承建商接手，可好快將影響減到最低。」

甯漢豪指出，根據過去經驗，2017、2018年首有個案，承建商興建高層樓宇時不獲續期，但發展商大體可在1個月內安排另一承建商承接工程；時而也有與安全無關的不獲續牌個案，有關人士找另一承建商入場難度也不大，但相關發展商要把握時間。

她又說，精進建築工程5個項目建築規約完工到期日是在2025年後期至2027年初不等，相信只要把握好時間找另一承建商入場，問題不大。她更說，合共4,900個單位中，有1,700個是已出售樓花的單位，但大部份承諾交樓日期都是2024年尾至2025年後期，另有幾百個單位則承諾明年3月至4月交樓，距離現時仍有一段時間，料發展商有能力處理。

▼2022年12月14日 油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死▼

