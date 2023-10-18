精進工程釘牌｜三名獲授權簽署人被除名　免「改頭換面」重新註冊

興聯集團旗下「精進系」被揭涉及多宗奪命工業意外。發展局今日（18日）公布，將「精進建築工程有限公司」（精進工程）釘牌，11月16日起從屋宇署的名冊除名。外界關注，精進工程是否可以改頭換面重新申請註冊？屋宇署強調，任何承建商都需要有「獲授權簽署人」作為代表，涉事公司的三名「獲授權簽署人」亦已被除名，不能再代表任何公司。



精進建築工程有限公司將於屋宇署「一般建築承建商名冊」除名。

發展局局長甯漢豪會見傳媒時表示，「精進建築工程有限公司」涉及去年12月油塘工字鐵下塌奪命意外，精進工程於屋宇署「一般建築承建商名冊」的註冊，於去年12月屆滿，並已轉交承建商事務委員會進行面試及評審，委員會經考慮後決定拒絕其申請，今早已通知相關承建商及持份者等。

▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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獲授權簽署人同為兩間「精進」代表

被問到精進工程被「釘牌」後，是否可以「改頭換面」重新申請註冊？屋宇署署長余寶美表示，根據《建築物條例》，有意註冊成為承建商，必須有至少一名「獲授權簽署人」作為代表，政府會對相關人士進行面試，考核勝任程度，包括法例知識。

她指，今次「精進建築工程有限公司」在續牌申請時，有三位獲授權簽署人，經多輪面試後都認為不適合繼續為承建商行事，除了將獲授權簽署人「除名」外，他們同時在「精進建築有限公司」，及「精進營造有限公司」已被除牌，政府會再審視其餘獲授權人是否適合。

甯漢豪又指，相關獲授權簽署人會記錄在案，若有新申請會把關，考慮其是否合適。翻查屋宇署資料，精進建築工程有三名獲授權簽署人，分別為周繼邦、羅柱華及梁康傑，他們同時為精進建築有限公司及精進營造有限公司的簽署人。