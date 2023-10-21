照顧者專線接3千來電　社協：有個案兩三日才獲回覆　促檢討改善

本港近年發生不少照顧者悲劇，政府推182183照顧者專線，至今已接逾3,000宗電話。香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵稱，政府方向是好，惟需求太大，曾聽照顧者反映當下有緊急情緒輔導需要致電熱線，結果要隔兩三日才回電，建議政府可增加分流分類工作，並盡快檢討熱線的改善空間。



立法會福利事務委員會主席鄧家彪則引述社福機構調查，料全港有6成長者無做統一評估卻有一定程度缺損，惟一些社會服務、包括照顧服務券，只向中度缺損長者提供。他建議政府在施政報告中開展更多服務，包括上門暫托，「畀照顧者抖兩個鐘氣買下嘢，需求都大。」



本港照顧者支援服務不足。（資料圖片）

照顧者政策至今未有正式政策

施政報告公布在即，料將在支援照顧者上續有落墨。政府早前推出182183照顧者專線，設30條熱線，為照顧者提供情緒輔導、服務轉介及緊急暫托服務等，至今已接逾3,000宗電話。

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵稱，照顧者專線出發點好，也同意政府已增加以照顧者為本的服務，但未有正式的政策及明確目標。

她說，熱線有照顧者情緒支援服務，但有照顧者反映，試過有緊急情緒需要致電熱線後，隔兩三日才獲回電，建議要增加分流分類措施，並盡快檢討改善空間。

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵。（資料圖片/高仲明攝）

料6成長者無做身體評估 大部分屬中度缺損 欠服務支援

鄧家彪則引述調查稱，料全港有6成長者並無做統一評估，大部份可能是中度缺損，惟不少社會服務只向中度缺損長者提供，包括日間護老中心及照顧服務券等。他稱照顧者日以繼夜照顧別人已非常困身，未必有信息為長者進行統一評估。

鄧又建議政府在施政報告中展開更多支援照顧者服務，例如不少照顧者不適但無法外出求診，可提供一些上門醫療服務；另一方面則是提供定期上門暫托，「畀照顧者抖兩個鐘氣買下嘢，需求都大。」

立法會議員鄧家彪。（資料圖片/盧翊銘攝）

促政府主動接觸照顧者

社聯行政總裁蔡海偉則認為，現時香港社區服務並不足夠，例如暫托服務使用率只有四五成，儘管有空缺，但仍有不少照顧者要花好長時間才找到服務，「今天嘅照顧者支援係唔足夠」。他強調政府應主動聯繫照顧者，例如殘疾人士從特殊學校畢業後，時常未能涵接到成人服務，政府可主動致電照顧者了解需要。

至於在獨居長者方面，鄧家彪指政府按戶籍統計全港至少有8,000多個獨居長者，最誇張更有128名100歲或以上獨居長者。他稱加強獨居長者支援刻不容緩，促政府在施政報告應提出以公屋作試點，制訂高風險名冊，確保其家中設立平安鐘，並提高鄰里支援及關愛隊優先措施等。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉。（資料圖片）

蔡海偉則認為要定期探訪及致電高風險獨立長者，又稱現時社區照顧券需提供樂齡科技產品租借服務，但多涉醫療床及扶抱工具，卻無居家跌倒感應器及監察生命表徵工具等。他指歐美及內地已有相關支援，例如廣州可支付30元取得7項產品，包括感應器等，讓服務機構可主動監察。