照顧者｜弱智人士家長聯會促協調　主動支援高危個案：勿千篇一律

鑽石山龍蟠苑周四（5日）發生倫常血案，一名母親疑照顧患自閉症和智障的21歲孖仔患上抑鬱症，持刀向兩子施襲及自殘，母親被捕。香港弱智人士家長聯會主席黃偉雄指，今次事件令人回想到3年前葵涌邨母親殺子的慘劇，顯示支援措施三年至今未有進步，服務明顯不到位。



目前，智障學童一般於18歲畢業，最多延至年滿21歲便須離校並遷出宿舍，黃偉雄指，當智障學童遷出宿舍返家，家長便要由一星期照顧兩天變成七日廿四小時照顧，莫說是有情緒問題的母親，一般家長也吃不消。



黃偉雄指，今次悲劇反映社會支援措施未到位，即使類似家庭或有個案經理跟進，但模式需要更主動：「唔同系統有唔同社工，但邊個做主動呢？要有一個高層機制協調。」他指，香港約有9萬個智障人士家庭，在平衡資源下應以主動模式跟進高危個案：「資源唔夠都要做，唔係每一個都係高危個案.....跟進唔好千篇一律，認為（支援）系統就係咁架喇。」



個案早由社署及醫管局跟進 明顯屬高危 反映支援未到位

黃偉雄在港台節目形容事件令人傷心，令人聯想到3年前葵涌邨母親殺子的慘劇，指支援工作三年至今未有進步，有關的支援服務明顯不到位，他指出現時特殊學校修讀中六後便需離開，即使延期亦大多於21歲前離開。他提到個案早已由社署及醫管局跟進，即明顯屬高危個案，反映沒有措施提供到適切的幫助。

他續指現時等候入住成人宿舍需時十多年，進入展能中心及庇護工場亦需要數年時間，即使地區支援中心輪候時間較快，但只能提供一至兩日支援，而且中心服務地區內所有殘障人士，比例上可獲資源相對較少。

由一周照顧兩天變七日廿四小時照顧 壓力倍增

黃偉雄認為智障學童由學校宿舍回到家中居住，父母由一星期照顧一至兩日增加至全天候24小時照顧，個案中母親更有情緒困擾，照顧模式突然改變壓力倍增，指應提供的協助，來幫助家長適應改變。

黃偉雄在商台節目亦稱，即使有個案經理體制，但需主動出擊，唔係「有事嚟搵我啦」。他指，香港約有9萬個智障人士家庭，在平衡資源下，當「認到」屬高危個案應主動跟進，「但唔同系統有唔同社工，邊個做主動呢？」因此，黃偉雄稱要有一個高層機制作協調：「資源唔夠都要做，唔係每一個都係高危個案.....跟進唔好千篇一律，認為（支援）系統就係咁架喇。」

精神健康諮詢委員會委員阮淑茵：智障人士宿位嚴重不足

精神健康諮詢委員會委員、社區組織協會社區組織幹事阮淑茵認為，悲劇令人心痛，政府應全面檢討背後配套服務是否足夠，並投放更多資源於過渡安排中，她提到很多家長需要緊急照顧或暫顧暫託服務，坊間的大多未必能及時提供幫助。

她又認為成人宿舍的宿位有增加的需要，指現時大多都需要輪候十年以上時間，應為申請的程序需要理順及簡化，並對不同類型及需要的個案投放資源提供協助。

倡容許以社工發出證明作申請緊急照顧服務

阮淑茵指，智障人士宿位嚴重不足，目前針對智障人士的緊急照顧服務，要求家庭提供醫生證明，流程相對繁複，申請有困難。她建議容許跟進個案的社工發出證明，並及早找出「以殘護殘」等高危家庭，提供額外支援。