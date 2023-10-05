照顧者悲歌｜特殊學校轉宿舍銜接不足　議員促教局、勞福局商討

鑽石山龍蟠苑龍璣閣今早（5日）揭發傷人案，有三母子被發現有刀傷送院，一對21歲智障兄弟的母親涉嫌傷人被捕。勞福局局長孫玉菡傍晚見記者時提到，社署社工一直有跟進案中兩子的情況， 包括兩年前協助兩人在特殊學校延展兩年才畢業，今年7月兩人畢業後回家，社署亦已為兩人安排日間活動中心暨宿舍。



事件在一對智障人士等候入住宿舍服務期間發生，有議員指，反映銜接服務不足，特殊學校學生畢業後欠出路，輪候院舍、社區照顧也需時，令照顧者徒添照顧壓力，容易「爆煲」，建議負責特殊學校的教育局、及勞福局應就此問題作商討，制定有延續性的服務。



據勞福局局長孫玉菡今午所講，社署社工一直有跟進案中兩子的情況，早在兩年前，兩子要從特殊學校畢業，社署當時與學校聯絡，協助兩人延展兩年，至今年7月畢業才回家居住。與此同時，社工已為兩人安排日間活動中心暨宿舍。而醫管局則一直有跟進兩人母親在醫療上的情況。

勞福局局長孫玉菡指，社署社工一直有跟進案中兩子的情況，包括協助兩人在特殊學校延展兩年，社工亦已為兩人安排日間活動中心暨宿舍。（資料圖片／梁鵬威攝）

社褔界立法會議員狄志遠指，觀察到特殊學校的學生畢業後欠出路，如輪候院舍，現時大多要等10多年，過渡期間的社區照顧亦不足，同樣需要輪候一段長時間，「好明顯畢咗業之後下一步，佢係社區照顧、院舍照顧、或者出社會就業， 呢個配套就甩漏咗，完全無一個完善配套。」他續指，當服務不完善，未能滿足照顧者的需要，便會令他們愈來愈有壓力。

他指出，今次事件既涉及各方面的銜接服務不足，同時反映照顧者支援不足夠，案中照顧兩子的母親因服務未能滿足照顧需求，壓力過大，以致做出自殘及傷害兒子的行為，「就爆煲囉個家長。」

狄志遠建議，負責特殊學校的教育局、及勞福局應該就此問題作商討，制定有延續性的服務。就宿位不足的問題，他指由於建設宿舍需時，兩局要互相配合，例如訂出三年之期，期間勞福局要盡快增建宿舍，加大宿位供應，教育局則投放資源予特殊學校，讓未能銜接到合適社福服務的學生延遲畢業，「你唔理佢，掉落社區，左又唔理佢，右又唔理佢，咪出現問題囉。」他也建議，政府應詳細做殘疾人士人口推算，掌握其服務需求。

選委界立法會議員江玉歡指，殘疾人士宿位有限，暫託服務亦嚴重不足，今次事件是在兩子剛回家數月，正等候宿舍期間發生，反映服務銜接上明顯要加快。

她續指，事件亦反映現時能給予照顧者的危急支援不足夠，雖然政府已開始做照顧者支援，但問題迫切，並非增設照顧者支援熱線、或增設資訊網便可以解決。她指出，即使照顧者打去熱線，也未必可即時獲得宿位，「我哋有熱線都要有位，係呀，聽到好多人話吊頸都想唞下氣，咁你派佢（被照顧者）去邊？派佢瞓街呀？」她促政府要「特事特辦」，將荒廢校舍改裝成宿舍，盡快增加暫託宿位。