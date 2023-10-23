施政報告｜長者照顧近百歲哮喘母親　批照顧者專線難即時上門支援

以老護老在香港愈趨普遍，政府推出一系列支援照顧者措施，達到去年施政報告有關績效指標，不過仍有照顧者表示受惠有限。已屆77歲的伍婆婆需獨力照顧近百歲、患哮喘及認知障礙的母親，她指照顧者專線未能提供即時上門支援，又期盼政府能放寬照顧者津貼門檻。



有社工表示，照顧者熱線需配合足夠服務配套，而照顧者資訊網站對於長者而言較難使用，又建議政府投放資源發展鄰舍服務，如訓練同區、低收入家庭婦女以服務長者。



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政府在去年施政報告附件列出為指定項目訂立了110個指標，包括有關加強支援照顧者的績效指標(KPIs)，例如把低收入家庭照顧者津貼恆常化，並把每月津貼額由2,400元增至 3,000 元、為照顧者提供一站式資訊網站和熱線服務，以及增加暫顧服務。政府上月舉行「齊撐照顧者行動」起動禮提及有關措施，並已逐步落實，一站式資訊網站則於下月推出，最終達到所有的績效指標。

七旬婦照顧近百歲母親 24小時守候難以熟睡

住在石硤尾邨公屋單位的伍婆婆，今年77歲，曾兩次中風及患有三高，仍需獨立照顧患哮喘及認知障礙症的96歲母親。伍婆婆家門的把手，綁著一根紅色尼龍繩，還掛著一條小丑魚鑰匙扣。她指紅繩是母親主動綁上的，以辨認家門，而小丑魚鑰匙扣則是伍婆婆後來加上的。

伍婆婆的母親靜躺在一張雙層床的下床鋪，露出瘦削的雙腿。床前擺著一台氧氣機，接駁她身上的鼻喉管，床邊牆上則掛著各式藥油，「真係藥房都冇咁犀利。」

家中的掛曆，有她記下母親何日何時要複診、看中醫的備忘，一張張的複診文件夾在月曆前後。月曆旁的木架上整齊疊滿十多個盒子，並貼上標籤分類，有母女二人每天要服用的藥物、止咳藥、糖尿機、抽血儀器等。

伍婆婆的丈夫與兒子均因癌症去世，親戚也寥寥無幾。她自稱「24小時照顧者」，時刻守候在母親身邊照顧她，「即係佢幾時醒、幾時食、沖涼、去廁所、換（尿）片、全部一手一腳都係我做嘅。」只有當母親入睡，伍婆婆才會睡，一旦聽到聲響，便要立刻起身看顧母親，一直難以熟睡。

伍婆婆指，母親很愛乾淨，如先前還能自理的時候，一日要洗澡三次，甚至夜晚睡到出汗時也會洗澡。如今，這些全由伍婆婆協助她。由於母親患有認知障礙，失去對時間的概念，食不定時。除三餐外，只要母親一喊肚餓，伍婆婆便會為她沖奶粉。

母入院近一個月 每天奔波送飯

伍婆婆指母親因哮喘在上月中凌晨入院治療，直至本月11日才出院回家。母親在家中需要使用氧氣機，伍婆婆不時要留意母親有否誤拔喉管。在母親住院期間，伍婆婆每日中午及晚上都到醫院探望母親，帶著親手做煮的湯和飯菜。來往菜市場、家中及醫院，伍婆婆比平日更加辛勞，曾經回家後連鞋子也忘記脫掉便直接躺在床上。

四個月內跌傷頭四次

雖然是24小時照顧者，實際上難以每分每秒守候在側。伍婆婆有時外出買菜，雖然提醒了母親不要主動起床，但仍無法避免意外。有一次，母親不慎跌倒令肩部脱臼，拼命大喊，有鄰舍致電通知伍婆婆回家。她帶母親到醫院檢查及做物理治療無果，再轉向跌打醫師求診。伍婆婆指，每次看診費要450元，直至囊中羞澀，醫師體恤她們並豁免費用，甚至免費治好伍婆婆的身體勞損，她才能將榻上的母親扶起身。

伍婆婆表示，母親行動不便，基本上除了去廁所、吃飯會起身，大部份時間都躺在床上。母親每次去廁所時，均需有輪助行架輔助行走，亦需女兒在旁扶持。她透露，今年一至四月，母親每月都在家跌倒一次，共計四次，而且每次都傷及頭部，需要縫四至六針。

從床上坐起的動作本是簡單，但對於伍婆婆的母親而言，並非易事。母親需要用雙手拉著懸在雙層床上鋪板的繩子借力而起，再靠伍婆婆彎腰將她扶起身，易傷腰部。不過伍婆婆指，有社協組織替她購買一張約3,400元的床墊，提升床的高度後，母親只要拉繩子助力便可起身，免去伍婆婆彎腰之苦。

伍婆婆因最近母親病情不穩而未能去教會，「特別而家咁樣，我半步都離唔開佢。」話及此，伍婆婆眼眶禁不住濕潤了。（余俊亮攝）

伍婆婆與母親均有宗教信仰，伍婆婆以往每逢周末都會參與教會活動，不過她稱最近母親病情不穩而未能去教會，「特別而家咁樣，我半步都離唔開佢。」話及此，伍婆婆眼眶禁不住濕潤了。

作為照顧者，伍婆婆表示很辛苦、壓力很大。

期盼放寬照顧者津貼門檻

政府將低收入家庭照顧者津貼恆常化，不過伍婆婆因正領取綜援，不符合領取照顧者津貼的資格。母女靠二人領取綜援共10,000元生活，伍婆婆表示，單靠綜援金不足以開支，特別是醫療費、藥費等。如母親這次入院近一個月，她花費了6,000元為母親買藥品和食物等。伍婆婆希望能獲得照顧者津貼，理想是每月能獲得3,000元補助，但不論金額多少，都可作安慰：「畀十蚊你，我都去買粒糖食下，『哦嗰粒糖係甜嘅喎』，咁你當三歲嘅細路仔嚟氹我哋。」

照顧者專線未提供即時上門支援

政府設立照顧者專線，伍婆婆曾經致電專線，卻指無法獲得及時支援，「三更半夜我打電話，我阿媽咁樣咁樣，你派個人嚟幫下我，或者同我去睇醫生（陪診）。」她得到的回覆是轉介她到日間服務中心等，未能提供即時上門支援。另外，政府下月將推出照顧者資訊網站，但未必適合不熟習上網的伍婆婆，「一啲都唔識（上網），我用電話就係打出打入，人哋教我whatsapp咁咪又whatsapp下, 影下相，就係咁多啦。」

負責跟進伍婆婆個案的阮姑娘，認為政府推行的照顧者熱線要有相應的服務配套及名額足夠，才能真正幫助到照顧者。（余俊亮攝）

照顧者熱線需配合足夠服務配套 長者上網難

負責跟進伍婆婆個案的阮姑娘，認為政府推行的照顧者熱線，能發揮情緒輔導及介紹服務資訊的作用。不過，她指相應的服務配套及名額足夠，才能真正幫助到照顧者。另外，她指有些服務如暫托宿位支援的申請程序需要加快。至於照顧者資訊網站，她表示對於弱勢、教育水平較低的長者，接受這些資訊會有困難，相信面對面的服務會較好。

照顧者津貼門檻高

至於照顧者津貼恆常化，她表示因門檻未放寬，如領取緊綜援、長者生活津貼、傷殘津貼及在五年前輪候長期護理服務等，令基層、有經濟需要的照顧者無法申領。她指，照顧者不論醫療、保健的支出龐大，又因體弱長者或殘疾人士看醫生或複診時往往需要乘搭的士，故交通費開支亦大，變相增加照顧者壓力。

建議參考鄰舍服務 訓練同區婦女服務長者

她表示有社協機構推出長者社區保姆計劃，建議政府參考及投放資源給地區機構，幫助發展鄰舍之間的服務，因照顧者很多時候需要的是緊急支援。例如由地區機構訓練同區、低收入家庭的婦女，彈性提供不同服務予有需要的長者及照顧者。