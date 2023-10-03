港人北上較內地客南下多　李家超：不做夜繽紛肯定係零

中秋國慶長假期，特首李家超今日（3日）指，長假期首三日，內地有約46萬人次來港，而事隔五年再復辦的國慶煙花匯演吸引43萬人觀賞，較過去平均20多萬為高，當日太空館入場人次更創單日新高，達1.1萬人次，反映本港渡過難關復常向前邁進。



李家超行會前見記者。（歐嘉樂攝）

43萬人次看煙花 較往年高出約20萬人次

國慶煙花匯演相隔五年再次舉辦，李家超指，煙花匯演今次人數維港兩岸欣賞多於之前，在維港兩岸吸引43萬人觀賞，較過去平均20多萬為高，象徴渡過難關復常向前邁進。他說煙花匯演順利舉行，多得各方群策群力，說今次有不少不確定性，人群管理複雜，警方都做好準備，加派人手管理人群，確保活動安全有序舉行，警隊亦從善如流，感謝警隊及公共運輸系統及市民配合，加上飲食界和公共運運工具也提供優惠，滙聚財氣和人氣。

港人出旅次數大增。（余俊亮攝／資料圖片）

李家超又說，長假期首三日，內地有46萬人次來港，國慶日舉辦的活動吸引大批市民，有6.3萬人次參觀康文署設施，其中太空館入場人次更創單日新高，達1.1萬人次。半價看戲推出當日，有15萬多人次入場，打破過往國慶日人次，日夜氣氛熱烈，商戶生意額增加。他舉例指，大坑舞火龍、花燈活動都吸引多人參加，十萬人次到多個夜間市集，商場都有不少打卡點，引述有店鋪表示生意額上升2成。

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須面對港人愛外遊趨勢 李家超：要增強旅遊業競爭力

李家超被問到長假期港人離境多於內地人入境，旅客數字較預期少，不少市民想北上，是否夜繽紛活動未能吸引港人。李家超說港人喜歡旅行，香港人有機會就出外，要面對這趨勢，反映香港要增強旅遊業的競爭力，政府會帶頭，業界亦要「諗多啲橋」，不同地方有吸引力值得參考，本港都會參考。他舉例夜繽紛開始時受質疑，現時三個海濱夜市已有成績，相信港人在面對挑戰時有彈性會涉取經驗，夜繽紛活動會一直去到年底，

香港夜繽紛三個海濱夜市之一的灣仔「海濱藝遊坊」。(夏家朗攝／資料圖片）

夜繽紛延續至年底：短短六日已達預期效果

灣仔、觀塘、堅尼地城3個海濱舉辦夜市，配合「香港夜繽紛」活動。李家超說初步估計3個夜市有約10萬人次入場，活動會持續到明年初。他指政府會積極協調，提供協助，吸納社會意見加入新元素。對於灣仔區議會主席黃宏泰指，灣仔夜市不適宜長期舉行，政府有否「新招」以延續夜繽紛？李家超回應指，夜繽紛會延續一浪一浪接下去搞，理解不同人有不同意見，有些意見會接納和考慮，他認為搞活夜間活動對整體經濟發展好，有助提賑夜間經濟，短短六日已達成希望的預期效果，本著「沒有最好只有更好去搞」，會考慮不同具建設性的意見。

我相信不做夜繽紛就肯定係零，做夜繽紛都有好嘅成績 行政長官李家超

他又說，其他夜間活動例如大坑舞火龍、花燈活動都吸引多人參加，商場都有不少打卡點，包括LED活動、市集，亞運直播等，引述有店鋪表示生意上升2成。李家超相信，市民的反應是最佳指標，鼓勵不同元素在不同地點作嘗試，直言「我相信不做夜繽紛就肯定係零，做夜繽紛都有好嘅成績」。他說參與的檔主滿足成績，市民對氣氛亦滿意，希望夜繽紛延續能得到市民支持，每一個活動必須看市民的反應，才知道如何繼續推動，相信在過程中會不變轉變，收集好的經驗再加以改善。