大閘蟹｜食用時配這物可祛寒解毒 解膩消滯 附兩款茶飲清海鮮寒毒

深秋冬至，大閘蟹盛期，我也是愛蟹之人！民問有云「桌上一盆蟹，能頂一圍菜」的說法。 大閘蟹肉多膏厚甚是美味，營養豐富。 蟹既有一定功效，幫助清熱散血、治療筋骨損傷，但同時也要留意大閘蟹性質，切忌多吃！本文將會推介兩大茶飲治療蝦蟹寒毒。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



蟹功效

中醫認為，性味屬於味咸性寒，能入肝胃兩經。 有清熱散血、接骨續損、治療筋骨損傷，疥癬，膝熱瘡、燙傷、散結袪痰等功效。

但由於大閘蟹性味寒涼，對於脾胃虛寒、身有風症人仕忌食，由於大閘蟹的性味寒涼，可致身體內的風邪融合寒氣生濕化為痰濕。 久之化熱，攻之皮表，可導致濕疹等的皮膚疾病；由於大閘蟹含高蛋白、高胆固醇，比較難以消化，影響脾胃運化而導致腹脹腹痛等，如經常有感冒的人士也不宜服用。另外建議食用時配醋，可祛寒解毒、解膩消滯，去腥增鲜味。

中醫推介兩大茶飲治療蝦蟹寒毒

品嘗大閘蟹後，建議以芳香化濁或溫中健脾的方法來治療蝦蟹寒毒。

1. 生薑紅糖茶

材料：生薑15克，桂花15克，紅糖適量。

功效：開胃健脾，温散寒氣，解蝦蟹毒

做法：將各材料放入煲內加水，慢火煲15分鐘，熄火後加入紅糖調味即可。

適合人仕：平素脾胃虛寒，腹冷嘔瀉的人仕。

2. 春砂紫蘇飲

材料：紫蘇葉10克，春砂仁10克，普洱茶10克

功效：解毒散寒，行氣和中，消滯祛積

做法：將各材料洗淨，同放入煲內加水，慢火煲10分鐘即可飲用。

適合人仕：平素脾失健遇，腹脹噯氣的人仕。

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》