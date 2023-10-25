施政報告2023｜樓市減辣非財爺宣布 李否認架空 劏房難即解決
撰文：梁祖饒
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【施政報告2023】特首李家超今日（25日）發表施政報告，其中樓市印花稅等減辣措施，無待財政司司長陳茂波發布，被質疑駕空司長。李家超表示，他和財政司的立場及看法完全一致，有充份討論並互相提醒。
另外，今次施政報告設立解決劏房工作小組，並花10個月時間調查研究，但港澳辦主任夏寶龍兩年前已提出要消滅劏房，有記者質疑能否急市民所急。李家超表示無全面方案解決劏房，屬多年累積下來的問題，認為不能一刀切，要有序地解決問題。
施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI
▼施政報告2023懶人包▼
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與陳茂波互相推動
特首李家超在施政報告，罕有提及樓市印花稅等減辣措施。樓市印花稅等減辣措施過往都是在財政預算案提出，有記者問及為何會一反常態，是否與財政司司長陳茂波對減辣措施看法不一。
李家超否認架空財政司司長，表示他與陳茂波的立場及看法完全一致，認為現時是適當時候減辣，強調「有時佢推動我，有時我推動佢」，整個團隊有充份討論並互相提醒，很有團體體神，感到好鼓舞，再一次感謝財爺有心及專業的意見。
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李家超：無全面方案解決劏房問題
港澳辦主任夏寶龍前年已提及要消滅劏房，兩年後的施政報告終設立解決劏房問題工作組，並花10個月調查及研究。記者問及進度是否落落後，有關工作是否真的能急市民所急。
李家超坦言無全面方案解決劏房問題，過往都是提供短期的解決措施。他指劏房屬多年累積問題，只能有序去處理並解決。他又指，多項政策是要逆轉惡化的趨勢，如公屋輪候時間封頂、建屋面積封底、希望扭轉生育率下降，劏房政策亦是如此。
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