施政報告｜支持創新發展和數字化轉型　會計業界：目標進取務實

行政長官李加超公佈的新一份施政報告，澳洲會計師公會表示，整體施政措施目標進取務實、支持創新發展和數字化轉型、積極促進大灣區融合發展、聽取民意適時調整政策配合經濟發展。新一份施政報告，政府訂立了更多目標，從之前的110項增加到150，增幅達36%，當中73項為新訂立目標，顯示除了之前訂立的目標有效並繼續務實執行，整體發展藍圖更清晰目標更加明確進取。



澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏表示，施政報告大力支持創科和新產業發展，推動數字化應用和新興科技研發是本次施政報告的一大特色，「科技發展勢不可擋，香港未來需從研發、商業化到場景應用全面加快。

管治方面，政府成立「數字化經濟發展委員會」及「數字政策辦公室」，從上而下加快數字化管治和研究利用人工智能提升治理能力和效能，同時致力促進數據流通及保障數據安全；基建方面，加強5G網絡發展，規劃發展北都會區、河套區等區域；商業化和工業化方面，設立100億元「新型工業加速計劃」以及增加大學資助支援初創企業成果轉化，為未被商業化的綠色金融科技提供前期資助；應用方面，支援中小企數碼轉型和拓展電商業務。可見，建設香港成為國際創新科技中心的目標明確行動藍圖清晰，政策措施全面具體。」

此外，施政報告亦表示繼續加強與大灣區合作，拓展全球經貿網絡以及優化搶人才、招商引資等政策，提升香港的競爭力和鞏固優勢。