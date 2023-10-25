施政報告｜啟德捷運復活　惟不駁觀塘動工無期　田北辰：浪費時間

施政報告2023｜2007年提出興建的啟德單軌項目，三年前終告胎死腹中，惹來各界批評。擾攘三年，特首李家超於施政報告宣布，重推啟德集體運輸系統，料連接啟德跑道區至港鐵啟德站。政府消息人士指，參考雲巴、智軌、巴士快速公交系統後，決定以高架形式興建，希望可途經啟德郵輪碼頭及啟德體育園。

據了解，新的運輸系統以縮水版「復活」，只於啟德行走，並不駁到觀塘一帶。政府消息人士指，聽到社會的需求，而且新技術下興建成本下降，該區的人流又比當年預期多，故有條件重推。然而，啟德單軌當年預期2023年啟用，現時連動工都無期，消息人士承認只能盡快，未有具體時間表。



施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI

施政報告指，項目會連接啟德跑道區至港鐵啟德站，以強化區內商全發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。政府消息人士指，項目會以高架形式興建，具體站點未定，希望可接駁啟德郵輪碼頭及啟德體育園，但仍要研究是否可行，原因是道路狹窄。

啟德單軌項目當年被擱置時，政府解釋區內狹窄，難以符合法定消防通道的要求，建造成本和運作成本亦十分高昂。問到為何會重推項目，消息人士表示，聽到社會訴求，相信可方便居民，亦可帶旺該區；至於過往的技術問題，消息人士稱，過往的消防問題，主要涉及觀塘一帶，但今次項目只於啟德行走，免卻有關問題。

成本方面，消息人士指，新技術下成本有望下調，而且人口較當年估算多，相信可服務5萬名居民，比當年更符成本效益。

拖延十多年未動工

原有計劃走線涉及九龍灣、啟德、觀塘等地，最初擬於2023年，即今年啟用。消息人士表示，現時只能盡快推進項目，惟未有時間表。然而，啟德一帶交通已飽受批評，啟德體育園更擬於2024年啟用，對此，消息人士指三年前提出的多元組合，仍會繼續推行，以紓緩交通問題。

田北辰稱新項目成本與當年相若

實政圓桌立法會議員田北辰表示，當年政府擱置項目，主要源於成本過高，據其了解，原有計劃本身成本為40億元，但如要符合消防條例，要加建價值120億元的天橋，最終促使項目胎死腹中。

田北辰續指，過去數年政府為此抱受批評，最終需重啟項目，但據其了解，假如採用雲巴，其實成本與當年相若，他批評當局白白浪費時間。