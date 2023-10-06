居屋攪珠．揀樓次序曝光｜白表單身中首籤非穩中　揀樓機會僅六成

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／租置單位／綠表／白表】居屋2023周四（5日）完成攪珠，揀樓次序今日（6日）曝光。今期居屋除了有6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位外，亦有約60個重售單位，按此綠、白表四六比推算，綠、白表申請者分別可揀3,686及5,528個居屋單位。



《香港01》根據房委會公布揀樓次序計算，白表單身人士抽中第一個號碼（92號），也未必「穩中」可揀樓，只有約66%機會可揀樓，亦即要約2個人爭一個單位，而綠表單身者競爭則較細，抽中首5個號碼（92、31、59、78、01）仍有機會揀樓。



今期居屋首10個攪珠號碼，依次序為92、31、59、78、01、36、20、68、69、48。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼，假設號碼是92，代表你有機會於第一組揀樓。

房委會表示，今期居屋接獲17.2萬份申請，其中綠表申請有約13.1萬份，白表有4.1萬份申請。今期居屋綠表和白表比例維持4:6，換言之，白表申請超額認購約22.85倍，平均24人爭一個單位；而綠表則超額申請約10.2倍，平均12人爭一個單位。

房委會將安排不同配額予不同組別申請者，其中，白表單身人士配額為540個，綠表單身人士有360個；而白表「家有長者」核心家庭組別，則有1,620個，綠表「家有長者」核心家庭組別，有1,080個配額。

居屋2023首5個中籤號碼，分別是92、31、59、78、01；第6至10個號碼則是36、20、68、69、48。（夏家朗攝）

房委會未有按往年慣例，提供綠表和白表各組類別申請人數的資料，《香港01》按房委會今早上載到專題網站的揀樓次序，計算每組類別的申請人數，白表單身人士有81,795名申請者，在綠白表4比6的比例下，白表單身人士只有540個單位，換言之，單身人士第一粒珠（92）只有66%機會可揀樓，雖然機率已較去年增加，但即使抽中首珠亦非「穩中」。

綠表申請者方面，共有6,855名單身人士申請者，撇除約400個可供選購的租置屋邨回收單位，綠表一人申請者配額有360個，亦即綠表單身人士抽中頭5個號碼（92、31、59、78、01）仍有機會揀樓，而抽中第6個號碼（36）則只有約25%可揀樓。

至於家庭申請者，白表核心家庭和一般家庭，分別有41,343及6,789名申請者，當中核心家庭會優先揀樓，以白表家庭有3,370個配額計算。首8粒珠（92、31、59、78、01、36、20、68）均有機會揀樓，第9粒珠（69）則只有15%機會揀樓，由於核心家庭未能全部揀樓，估計一般家庭再次「食白果」。

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至於白表「家有長者」方面，共有6,605個申請人，配額則有1,620個，按此推算，首24粒珠均有機會揀樓（92、31、59、78、01、36、20、68、69、48、08、40、88、72、21、71、13、10、43、93、17、06、03、24），第25粒珠仍有53%機會可揀樓。

綠表則只有「家有長者」及其他家庭分類，分別有17,866及33,124名申請人，按各自有1,080及2,240個配額計算，估計「家有長者」只有首6粒珠（92、31、59、78、01、36）可「穩中」，而其他家庭則除首6粒珠外，第7粒珠（20）仍有76%機會可揀樓。

8月14日，居屋2023截止申請



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居屋2023白表申請者的申請類別次序則如下：



1. 參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者

2. 其他核心家庭申請者

3. 非核心家庭申請者

4. 一人申請者

居屋2023綠表申請人的申請類別次序如下：



1. 參加「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者

2. 其他家庭申請者

3. 一人申請者

今期居屋預期將於明年首季開始揀樓，當局將會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富房委會客戶服務中心揀選單位。合資格的綠表申請者獲邀選購單位時，視乎單位的供應情況，可選擇購買居屋單位或租置計劃回收單位。