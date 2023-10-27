生育獎勵金｜指派兩萬有睇頭有話題　卓永興：周三劃線冀活在當下

施政報告2023｜新一份施政報告推出鼓勵生育組合拳，當中包括向本周三起出生的嬰兒派兩萬元生育津貼。政務司副司長卓永興在商台節目指出，內部曾有討論只派一萬元，但其後希望措施可以「有睇頭、有話題」，故改為派發兩萬。



至於為期三年的生育獎勵金措施會否延續，他則指，一般而言，不會在政策上綑綁下屆政府，加上亦要視乎措施的成效如何，「我哋當然希望可以止血。」



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稱類似措施一般不設追溯期

本港人口老化和生育率低，港府在今屆施政報告推出一系列措施鼓勵市民生育，當中包括向本周三起出生的嬰兒派錢兩萬元生育津貼。卓永興今透露，政府內部曾有討論只派一萬元，但其後希望措施可以「有睇頭、有話題」，故在平衡財政負擔下，改為派發兩萬，以更好傳達政府鼓勵生育的政策導向。

至於為何訂在施政報告推出當日，他則表示，一般而言類似措施都不會有追溯期，而政府亦不希望公布措施後要等上好幾個月才推出，故希望可以「活在當下」的方法將話題帶出來，「你話十個月後，學廣東人講話「比個皇帝你做都得⋯⋯如果十個月後生咗先去申請啦，個效果係好唔同出到嚟。」

政務司副司長卓永興。（蘇煒然攝）

笑稱子女未有對象 料難趕及取得生育津貼

有不少人關心，為期三年的生育獎勵金措施會否延續，卓永興表示，不會在政策上綑綁下屆政府，加上亦要視乎措施的成效如何，「我哋當然希望可以止血。」他亦笑言，自己子女要趕上在三年內獲得生育津貼「機會有啲渺茫」，因現時兩人仍未有對象，但即使過了三年的期限，自己亦會很鼓勵兩人生育。

卓永興亦強調，生育獎勵金只是「組合拳其中一式」，會透過輔助生育、住屋和託管等其他措施，鼓勵生育。有主持問到過往社區保姆的宣傳更少，勞福局局長孫玉菡則表示，過往都有在基層方面宣傳較多，而今次的施政報告亦是很好的機會宣傳相關的措施。