續簽工作簽證不獲批　研究六四加籍學者何曉清失中大歷史系教席

前香港專上學生聯會委員陳清華今日（28日）在Facebook發文稱，加拿大籍華裔歷史學者何曉清、香港中文大學歷史系副教授何曉清申請工作簽證返港被拒，並遭中大以「按既定程序」為由解僱。



根據中大歷史系網頁，何曉清現正休假，而中大回覆稱，非永久性居民必須持有有效工作簽證才可在香港工作，簽證決定由入境處負責，大學無法影響結果，校方不會就有關個案作進一步評論。



何曉清回覆傳媒時稱，對中大合約未完卻無法回港任教感到無奈和可惜，又指難以定言簽證被拒的原因。就相關個案，《香港01》正聯絡何曉清本人及入境處查詢。



根據中大網頁，何曉清現正休假。（中大歷史系網頁）

陳清華在Facebook發文稱，何曉清日前申請工作簽證返港被拒，又指校方未有提供協助，並以「按既定程序」為由將她解僱。

何曉清向傳媒稱感到無奈和可惜

何曉清今日向《獨立媒體》表示，2019年申請工作簽證來港及2021年續簽時很快獲批。不過，她去年7月臨離港前再申請續簽，直至本周二（24日）獲入境處通知決定拒絕其簽證延期申請，之後中大通知她其副教授委聘被視為即時終止。何曉清對此感到無奈和可惜，被問簽證被拒原因，她指難以定言。

生於廣州 90年代赴加拿大留學研究六四

中大歷史系網頁顯示何曉清現正休假，據報，加拿大籍的何曉清生於廣州，90年代赴加拿大留學，在多倫多大學獲碩士和博士學位，研究六四。中大歷史系網頁亦介紹何曉清是現當代中國社會和政治研究的歷史學者，首部著作《天安門流亡：中國民主抗爭的聲音》被亞洲協會的中國檔案評為2014年關於中國的五大書籍之一。

中大：非永久性居民必須持有工作簽證才可在港工作 大學無法影響簽證結果

就有關個案，中大回覆稱，非永久性居民必須持有有效工作簽證才可在香港工作，此與世界各地的司法管轄區一致，而簽證決定由入境事務處負責，大學無法影響簽證結果，也不了解個別案件的情況，校方不會就此個案作進一步評論。