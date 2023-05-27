新田科技城｜直接批地吸創科龍頭企業　甯漢豪：可訂條款具透明度

新田科技城的建議發展大綱圖日前出爐，發展局透露擬向創科「龍頭企業」直接批地，惹來社會反彈，憂慮會產生利益問題。發展局局長甯漢豪今日（27日）表示，直接批地可於地契中加入限制條款，加上創科局與龍頭企業談判時，亦可增設附帶條款，包括產量、經濟效益、培育的創科人才數目等，在城規限制之下，批地亦會由行會審批，形容過程具透明度。她續指，新田科技城將會以企業園模式規劃，當局亦擬在北部都會區創立物流園地、食物製造和加工、醫療保健等產業園區，惟日後將需重新發展約1,000公頃棕地，故有必要放寬棕地審批指引。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

稱做創科須擺脫傳統賣地思維 直接批地設附帶條件

甯漢豪早上在商台節目《政經星期六》表示，一直有聲音指，若本港要做創科中心，一定要有突破性思維，故要擺脫傳統賣地或批地「價高者得」的思維，「因為你畀得出價高嗰個，未必一定係做創科叻嘅人」，故當局認為在新田科技城要有多元的批地模式，包括直接批地，而此舉並非新例，現時的白石角科技園、機場、貨櫃碼頭等亦是直接批地予法定機構或私營企業。

她強調，現行直接批地的做法需要有政策支持，再交由行會審批，當局隨後亦會向立法會發出文件，形容做法具透明度，創科局正研究引入什麽類型的創科行業，又形容當局與龍頭企業洽商的過程是談判，包括要引入附帶條件，包括產量、經濟效益、培育的創科人才數目等，亦可在批地地契中限制創技用途的樓面面積、不可轉讓地皮、保持土地營運等，認為現時已有地契、城規程序，以及營運協議等手段限制獲批地企業。

甯漢豪。（資料圖片／廖雁雄攝）

料發展1000公頃棕地 須放寬棕地審批指引

至於新田科技城的規劃，她表示，「如果我哋係做產業，我哋將來都希望多啲係做企業園呢個做法，就唔係一幢一幢單支樓」，預料日後可以有幾個創科企業園，形容是內地和世界的趨勢，才能吸引相關人才進駐。

她又指，當局正考慮在北部都會區興建其他產業園區，尤其是物流園地、食物製造和加工、醫療保健、保險業等，惟她坦言，北部都會區發展會影響區內棕地作業，「未來我哋可以話係騷擾緊1,000公頃棕地」，但強調現時不少棕地與周邊發展並不協調，有必要重新發展，惟在清理棕地和興建多層產業大樓上難以完全上涵接，故當局放寬棕地審批指引。

我哋將一啲本身現有嘅土地，我哋扭鬆少少個規劃，如果有啲棕地，佢要喺某一處搬去另一度，係臨時性，都係粗曠型嘅，我哋盡量去包容，可能有啲地方都唔係綠油油嘅地方，但係未必係長遠做棕地作業嘅地方，但係都畀佢哋去住嗰度先，喺規劃上容許佢哋有短期申請，呢個係要成個社會有個包容度。 發展局局長甯漢豪

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

北部都會區和明日大嶼同步推 甯漢豪稱財政負擔按步就班

被問到外界憂慮北部都會和明日大嶼同時發展，庫房無法承擔巨額開支，甯漢豪則表示，本港在2048年前需要6,000公頃土地，而北部都會區可提供3,000公頃土地，交椅洲人工島則可提供1,000公頃，「緊要㗎喎，1,000喺呢6,000（公頃）入面，唔可以隨便話去放棄或者叫停」，若將北部都會區和明日大嶼分開推行，將會阻礙本港發展，但兩個項目均可分階發展，當局會因應本港的需要、財政負擔能力按步就班推進。

對於有環團倡議政府以發展棕地代替明日大嶼填海，她回應指，發展棕地和綠化帶為現有土地，將會影響很多業權人、使用土地人士，將會遭到不同持份者反對，「政府個暢順度，或者完全掌握嘅程度，總係有啲關位要面對」，惟填海是全新的土地，「自己手上有多啲土地，政府做主導、土地供應嘅話語權，呢個係普通道理啫，自然就會高一啲，同埋如果全新做出嚟嘅地方，我哋就可以用一啲最前衞嘅規劃概念，可以大膽啲設計人工島上嘅城市。」

近日有消息指，政府擬在建造業界輸入外勞，甯漢豪表示，本港未來有多個工程項目推展，將面對人手不足和老化，需要多管齊下加強培訓及吸引新人入行，並要引入科技協助，最後一步才是考慮輸入外勞，而當局對有關數字仍未有準繩，將會盡快向社會交代。