新田科技城｜政府認開發248公頃濕地　保育區佔6成　環團批壞先例

「北部都會區」概念中的「新田科技城」，發展大綱圖上月出爐，政府當時表明擬填平90公頃魚塘以發展創科用地。

發展局回覆查詢時首次承認，擬議發展將涉及近250公頃濕地保育區和濕地緩衝區，當中前者佔六成。換言之，200多公頃的生態敏感地帶將剷平。

長春社批評，今次是政府首次倡議向濕地「開刀」，形容當局將親手訂立的后海灣規劃指引「名存實亡」，憂慮會成為極壞先例，日後會有更多濕地被開發。他們又質疑，當局將截斷候鳥飛行路線，破壞濕地的生態價值。



新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

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濕地保育公園「斷截禾蟲」

發展局昨夜(6日)在Facebook專頁宣布，即日起就新田科技城發展計劃，展開為期兩個月的公眾參與活動。諮詢網站構想圖顯示，擬建的較高密度創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地分成兩部份。

諮詢網站亦顯示，當局將舉辦公眾諮詢活動，包括會在白石角科學園、中環展城館、元朗區綜合服務大樓、九龍塘又一城、銅鑼灣時代廣場、深圳當代藝術與城市規劃館、東涌社區聯絡中心，合共7個地點先後舉辦展覽會。當局亦會在本月21和27日，分別及在新田鄉鄉事委員會和元朗區議會，舉辦各一場簡介會，惟暫未列出會向受收地影響的魚塘作業者和非原居民有直接交流會。

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

發展局日前透露，新田科技城發展擬填平90公頃魚塘，做法備受爭議。《香港01》日前向發展局查詢受影響的濕地範圍，以及其現時生態狀況等，事隔近半個月，周二（6日）深夜獲回覆指，經各相關部門詳細研究後，連同87公頃的河套區，新田科技城的總發展面積達627公頃，其中151公頃座落在濕地保育區，另有97公頃座落在濕地緩衝區，換言之，被開發的生態敏感地區多達248公頃，而過去被視為「不可侵犯」的濕地保育區，更佔極大部份。

當局續指，發展新田科技城需填平約90公頃魚塘，將劃作創科用途，而當中一半已無養殖活動或已荒廢，並強調新田科技城東面和南面都是山巒，若不填塘將難以有「巨大規模」的創科用地。

沿用兩年前環評

在環境評估方面，當局提到，環保署兩年前曾就「新田／落馬洲發展樞紐」發出環評研究概要，相關文件對最新公布的新田科技城發展計劃仍然有效，而環評亦會涵蓋最新公布的建議發展範圍，即河套區以外的540公頃發展面積，土拓署擬於今年第三季提交環評報告。

翻查「新田／落馬洲發展樞紐」的工程項目簡介，文件提到擬議「新田／落馬洲發展樞紐」與一小部份濕地緩衝區重疊，但項目範圍在濕地保護區以外，亦即該項目並不涉及今次擬開發的151公頃濕地保育區範圍。

上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

發展局早前在傳媒簡報會上提到，會在鄰近的三寶樹興建濕地保育公園作填塘的緩解措施，並指三寶樹保育公園佔地300公頃，與兩年前《北部都會區發展策略報告書》提出的520公頃，相差220公頃，面積相差約42.3%。記者曾就此事向發展局查詢，當局僅表示漁護署正就收地和建立濕地保育公園系統，進行策略可行性研究，以確定濕地保育公園系統下各個公園，包括三寶樹濕地保育公園的確實位置、面積和管理模式等，預計最快今年年底完成相關研究。

部份魚塘劃入新田科技城的發展範圍，餘下位於濕地保育區（即靠近拉姆薩爾濕地的部份）建為三寶樹濕地保育公園，面積約有520公頃。 北部都會區發展策略報告書

港府擬建設新田科技城，首階段發展將涉及新田公路 /粉嶺公路以北一帶，包括創新科技園區所在地，預計可於2024年底起收回土地。（發展局提交立法會文件截圖）

長春社公共事務主任周藹銓（左）。（資料圖片／林穎嫺攝）

長春社公共事務主任周藹銓表示，今次是繼南生圍和豐樂圍後，本港首次有大規模填塘發展，更是首次由政府倡議向濕地「開刀」。她又指，今次對后海灣的既有發展規劃是「極大衝擊」，更是對當局親手訂立的后海灣規劃指引12C「監守自盜」。

長春社：規劃指引列明濕地保育區不應在「面積和功能上有損失」

她指，據后海灣規劃指引，濕地保育區不應在「面積和功能上有損失」，魚塘亦不應有直接損失，但現時卻直指向近250公頃濕地「開刀」，質疑指引已「名存實亡」，「濕地保育區都可以填平嘅話，究竟北都底下嘅濕地公園究竟仲存唔存在呢？還是……今日割五城、明日割十城？」

對於三寶樹源地保育公園面積疑削減約220公頃，周藹銓表示，翻查地圖和政府資料後，質疑當局將約220公頃三寶樹濕地公園的擬議範圍，撥入創科發展地，擬建科技園區更擬將保育區切斷，而雀鳥是由東向西飛行，變相是截斷了候鳥飛行路線，令濕地保育區喪失其生態價值。

她續指，政府首次提出要向濕地保育區「開刀」，但仍沿用舊有環評研究是不公允，「究竟局方所做緊，或者佢聲稱第三季會交嘅環評，究竟個內容係啲乜？因為我連佢個scope（範圍）都唔知，因為（研究）個scope本身應該係「新田／落馬洲（發展樞紐）」個scope，出面睇嘅人只係睇到「新田／落馬洲」個scope，我又唔知你研究個scope係幾多、iteｍ（事項）係乜嘢，成個程序都唔透明」，她亦指此舉亦令公眾少了一個渠道就項目發表意見。