笑言在生育議題超標　膝下三子女丘應樺：生咁多係因為香港經濟好

施政報告推出措施鼓勵生育，不少人都關注官員有無先以身作則生兒育女。商務及經濟發展局局長丘應樺今（30日）出席電台節目時，則笑言自己在生育議題上「超標」，有三名子女並均已「出身」，「生吓一個，生吓第二個，生吓第三個」，坦言「我生咁多細路都係因為香港經濟發展好嘛」。



他又指，自己受中國人大家庭概念，結婚初時原不打算作生育，但認為一個家庭有小朋友會較歡樂，故最終生下三名子女。他表示，生兒育女這個中國人觀念是值得傳揚開去，鼓勵港人從整個家庭考慮著想，「如果兩個人一路落去嘅話，到某一個階段，會覺得好孤單㗎喎。」



商務及經濟發展局局長丘應樺今日（30日）出席商台節目訪問。（商台提供）

港府近日大力推動港人生育，商務及經濟發展局局長丘應樺今（30日）出席商台訪問時亦被問到在生育議題上是否達標，他表示，自己有三名子女，笑言是「超標」，大女亦已經30歲，惜尚未結婚。港府設立「新生嬰兒獎勵金」，他笑言，如子女結婚，自己必會「加碼」，但明白子女有自己的打算及事業的考慮，「作為家長就梗係希望小朋友結婚啦，做阿公或者阿爺啦！我都好鍾意大家庭，全家人一起坐埋食飯，過節的氣氛非常良好，中國人家庭概念值得傳揚。」

他透露，受家庭影響，因為自己是大家庭出身，有連他共有7名兄弟姐妹，加上受中國人家庭概念影響，故由結婚初時原不打算作生育，至後來認為一個家庭有小朋友會較歡樂，故最終生下三名子女，「生吓一個，生吓第二個，生吓第三個。𠵱加三個都出身，對我嚟講幾好，我就可以退休㗎喇。」

他讚揚施政報告鼓勵生育的措施，包括2萬元津貼和公屋優先選樓等，如果政策受歡迎，相信會有其他考慮可以出台。主持人提到生育可以刺激經濟內需時，丘應樺回應時指，「我生咁多細路都係因為香港經濟發展好嘛。」又指他當時的工作穩定，所以有信心生育下去。

作為三名子女的父親，他鼓勵港人從家庭考慮著想，又認為生兒育女這個中國人觀念是值得傳揚開去，「如果兩個人一路落去嘅話，到某一個階段，會覺得好孤單㗎喎。」他認為，小朋友可以帶給家庭歡樂，「咩嘢叫做一個家呢？兩個人係咪淨係咁簡單，就係一個家呢？家庭嘅組成係應該有不同成員。」