施政報告｜2萬生育津貼　出生時間最關鍵　婦科醫生講解如何計算

施政報告2023｜新一份施政報告推出鼓勵生育組合拳，當中包括向昨日起出生的嬰兒派錢2萬元生育津貼。有關獎勵金能否拿到，嬰兒出生時間最為關鍵。



有婦產科專科醫生解釋，嬰兒出生時間以四肢離開母體計算，然後由產房護士紀錄時間，因此一些順產催生的嬰兒，母親難以控制嬰兒出生時間。他又認為，年輕夫婦不再迷信，料「龍年效應」對提升明年生育率作用不大，不過據他觀察，疫後有較多人願意生育，估計今年出生率會比去年高。



+ 1

本港生育率持續低迷，施政報告昨日出爐，推出多項措施鼓勵生育。婦產科專科醫生林兆強稱，本港在60年代每年有約10萬人出生，至2022年卻只有約3萬人，數目僅為以前的三分之一，當中雖曾經有「不跌反升」，他估計主要是因為「雙非」孕婦在港分娩的嬰兒。當2013年堵截雙非嬰後，本港生育率持續下跌。

林笑言，政府鼓勵生育的措施對其而言亦是「好消息」，因多了人生育，他就會多些生意，加上港府近日大量引入外勞，增加不少「生力軍」，預料生育率亦會有所上升。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



+ 3

坊間有聲音指，新政策限昨日起出生的嬰兒才能獲2萬元，會造成不公平。但林認為，這樣劃線可以免卻很多麻煩，「如果劃線喺四月，前一日就會好多人死都唔生，等到嗰日先生。」

他補充，嬰兒的出生時間以離開母體計算，當嬰兒四肢都離開母體，就會有護士看產房的時間，並將出生時間紀錄下來。一般而言，一些順產催生的嬰兒，母親難以控制嬰兒出生的時間，相反選擇剖腹產子，則較大機會可控制嬰兒的出生日子。

林兆強認為，鼓勵生育政策不會見到即時影響。（資料圖片）

醫生料龍年效應作用不大：唔係咁信風水嘢

至於港府提出的一系列鼓勵生育政策，他認為並不會即時見到成效。他解釋，決定是否生育包括很多因素，如社會穩定、經濟及夫妻自己本來對生育的想法，又認為「龍年效應」對提升明年生育率作用不大，「依加啲年輕人已經好Modern（現代），唔係咁信啲風水嘢」。不過以他觀察，疫情後有更多人生育，料今年出生率會比去年高，約有4萬人出生。