高官子女應留港讀書？　蔡若蓮：不應綑綁　強調本地教育非常吸引

過往不少政府高官子女在外國或國際學校就讀受爭議，教育局局長蔡若蓮今日（31日）出席電台節目解釋施政報告，被主持人追問及應否規限高官子女應在港讀書時，她認為子女學業不應與家長綑綁，應選擇適合發展的道路，稱未有特別留意政府同事子女在哪讀書，「如果有多啲同事（在香港讀者）……都係嘅，本地教育都非常吸引。」她更說，自己小中大學均在本地讀書，兩名兒子幼稚園小學中學均在港，「唔覺得香港（教育）輸蝕。」



▼10月25日 政府公布新一份施政報告▼



蔡若蓮今早在商台節目講解施政報告教育政策，被主持人問及現時有不少高官子女在外國或國際學校讀書，會否要求他們在香港學校讀書時，蔡若蓮稱香港教育制度非常好，但子女教育不應與父母做綑綁，稱「冇特別留意（政府）同事仔女喺邊度讀書」，但每個人應獨立選擇合適發展的道路，難一概而論。

她又說，自己小學、中學及大學均在本地就讀，其兩名兒子幼稚園、小學及中學也在香港讀，稱：「如果有多啲同事（子女留港讀書）……都係嘅，本地教育都非常吸引」，並指今晚會與更多外地家長講解香港教育制度，包括有意申請高材通的對象等，又說一些新禧小學校舍甚至比國際學校漂亮，「唔覺得香港係輸蝕」。

教育局局長蔡若蓮。（歐嘉樂攝）

至於在吸引外地學生方面，蔡若蓮稱香港高等教育有很大優勢，700多萬人口的城市擁5間全球100大大學，基礎教育層面則尚待有條件才能進行，例如宿舍配對仍需時間。她稱，大學對海外學生來港不設限制，內地、澳門及台灣學生限額則會由上限20%增至40%。她指2019年社會事件及疫情下，來港的海外學生受出入境限制有所減少，隨復常後已陸續恢復。

多間學校面臨殺校，問及小班教學方面政策，蔡若蓮重申「小班教學係教學政策，唔係救校政策」，人數少不代表教學質量高，老師也要學習如何利用多出的空間及時間提升教學效能，並稱無研究指人數與教育效果有關係。她稱現目標是小學100%推小班教學，但收生不足會令每班人變得更少，「想組隊合唱團、組隊波都唔夠人，群育發展受影響」。