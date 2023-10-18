防騙視伏器顯示高危　加密幣初哥照投資失60萬　警：勿與騙徒對質

警方詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」推出一週年，搜尋次數達160萬次，其中16%即約26萬個搜尋結果與詐騙或網絡安全風險有關。



有加密幣初哥早前在通訊軟件遇到「白撞」短訊，自稱「珊珊」的少女引誘對方投資高回報加密幣，起初的確有回報，但之後被被控洗黑錢，於是在防騙視伏器搜尋相關資料，結果更顯示為紅色高危警示，他其後曾與「珊珊」對質，但卻被多種借口游說繼續入錢，最終損失60萬元。警方臨床心理學家提醒，「遇到任何可疑事情，都唔好同騙徒對質，要立即報警！」



警方推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」一週年，過去一年搜尋次數高達160萬，其中16%的搜尋結果與詐騙或網絡安全風險有關。（鄧宇詩攝）

警方「防騙視伏器」供市民輸入可疑網站、電話、電郵等，即可查閱詐騙風險級別，紅色代表資料與詐騙舉報有關，橙色代表有相近的詐騙舉報資料，黃色代表有需提防，紫色則代表未有紀錄。

搜尋器推出一年搜尋次數高達160萬次，其中16%約26萬個搜尋結果與詐騙或網絡安全風險有關。但有騙案受害人在使用「防騙視伏器」後得知對方屬出紅色高危級別，仍願意投放大量金錢，盼能得到回報。

警方在上年推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，市民在網站或應用程式中輸入懷疑網站、電話、電郵等，即可查閱對方的詐騙風險級別。（鄧宇詩攝）

「白撞」 短訊自稱知道加密幣高盈利率交易時段

投資騙案受害人林先生指，在今年3月在Signal與「白撞」 短訊，對方自稱「珊珊」，誤認林先生為她的朋友，林先生雖然有作出澄清，但兩人其後開始聊天。「珊珊」自稱在澳門金沙加密貨幣交易所工作，並協助上架法幣交易權。她聲稱，每天評估數據庫，發現每天會有幾分鐘的高盈利率時段，故邀請林先生協助她利用這段時間進行交易，而林先生在過程中實質賺取了35000元。

投資騙案受害人林先生指，在今年3月份在Signal「白撞」 短訊，對方自稱珊珊，對方誤認林先生為她的朋友，但在林先生澄清之後，他們開始聊天。（鄧宇詩攝）

欲提款時系統指賬戶涉嫌洗黑錢要入更多錢

其後，「珊珊」建議與林先生一同開設賬戶，更指只要他們捆綁兩個賬戶並儲值10萬泰達幣就可以獲得3萬泰達幣的獎勵，林先生深信不疑，便不斷投入資金。當林先生希望提款時，卻被要求投入更多資金，又指要充值到一定額度才能「套現」。

林先生其後又被系統指賬戶涉嫌洗黑錢，需要支付保證金，更要求他支付個人所得稅，以上種種要求令林先生開始感到懷疑以及不安。

「珊珊」：電話裝了防洩密軟件不能說太多

林先生因而使用「防騙視伏器」檢查「珊珊」提供的交易平台網址、收款賬戶和 WhatsApp 客服號碼，結果均顯示為與詐騙相關的紅色警示。林先生之後與「珊珊」對質，豈料對方解釋，交易所處於測試階段，外部人士不了解情況，公司高層也有參與相關計劃，而她的電話亦安裝了防洩密軟件，不能太詳細解釋。

林先生亦質疑，「珊珊」的收款帳戶是個人名義帳戶而不是公司帳戶，會否構成洗黑錢，她解釋，用個人名義帳戶可以免去不必要稅收，然而，當時林先生已投資了超過30萬元到相關平台，十分渴望取得回報，因此繼續按照她的指示投資，因此又再投資了27萬元，直至交易平台關閉了，他才確定自己被騙。

臨床心理學家：受害人心裏面唔想相信呢個係騙案

警察臨床心理學家馮浩堅指，騙徒會在騙局初期給予少量實質金錢回報受害人，以增加受害人的信任度，而且，騙徒知道受害人對加密貨幣不熟悉，令受害人對騙徒產生「依靠」，更確信騙徒的意見。

他指，就如林先生，很多受害人亦透過不同平台查找對方，仍願意繼續投放資源，「當我哋已經投放咗好多資源、金錢落去，我哋係好想攞返，所以林生或者其他受害人心裏面，唔想相信呢個係騙案，因為如果呢個係騙案代表之前付出嘅所有嘢都會白廢。」他提醒，遇到任可疑情況不應與對方對質或查詢，而應告知信任人士或聯絡警方。

察臨床心理學家馮浩堅表示，現時部分騙徒會在騙局初期給予少量實質金錢回報受害人，以增加受害人的信任度。（鄧宇詩攝）

警方將會推出守網者WhatsApp 頻道推廣「防騙視伏器」，又會於年底前連接「轉數快」推出可疑警示。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青指，過去一年已與電訊商、銀行、HKJunkCall 等15個公私營機構合作，以進一步擴大「防騙視伏器」的資料庫。