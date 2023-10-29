今日必看8分鐘｜內地健康黑碼下月取消｜大圍隆亨邨對開野豬卡欄

黑碼取消｜高鐵西九站回港直擊 掃碼電腦關掉拉帶圍封 免掃直行

坊間盛傳出入境內地11月1日（本周三）起毋須再填寫《出入境健康申明卡》及掃碼，亦即所謂「黑碼」。記者今日下午從深圳乘坐高鐵回港，「動感號」的電視同樣提醒填寫健康申報。下車後進入內地出入境關口，同樣見到有多個要求填寫健康申報的告示，有個別人停下「掃碼」填表；不過再往前走時，原本供掃「黑碼」的位置，相關電腦已關掉，並放置拉帶柱圍封，職員未要求乘客出示「黑碼」，各人繼續前走未有停下出境回港。

北上消費｜周六24萬港人北上 內地客11萬人 北上南下相差13萬人

踏入10月迎接秋冬，港人北上熱情未冷卻。據入境處數字，昨日（28日）本港出入境錄得83萬人次，當中港人「北上」錄24萬人次，內地人「南下」就有11.3萬人次，「北上南下」相差12.7萬人次。截至昨日為止，10月份已有483萬人次港人北上，其中重陽節連假的周六（21日），單日17.7萬人次北上，為2月通關以來新高。

大圍隆亨邨對開野豬卡欄血流滿地 消防愛協警合力救出交漁護帶走

今晚（28日）7時56分，有市民在大圍隆亨邨善心樓對面，發現一隻野豬被卡在馬路邊欄杆，不斷掙扎，於是報警。警方、消防及愛護動物協會人員趕至，發現野豬長約1米，頭部耳朵下方有掙扎時造成的傷口，鮮血流滿一地。人員搬來數個大垃圾桶暫時包圍野豬，並有警員持盾牌戒備，以防野豬掙脫困境後會到處亂撞。消防則先以毛氈蓋住野豬以免牠受驚衝撞或進一步弄傷自己，並與愛協人員商量如何拯救野豬。

大角咀豐田車窗被扑爛 失3000元單車用品 街坊事前見可疑口罩男

大角咀一名車主早前將紅色特別版豐田AURIS私家車，停泊在大角咀詩歌舞街42號停車場外面位置，回來後發現車窗被人擊碎，車內的袋被偷，於是報警。事主黃生表示，昨晚8時許於上址泊車，今早9時許發現車窗玻璃被打爛，車內價值約3000元的單車用品被盜去，於是報警求助。他又指，平時於上址泊車，未有聽聞治安差。他亦曾粗略看過車CAM片段，但未見疑犯身影。

58歲肝衰竭痛症師完成換肝手術 妻感恩無私捐贈：天堂地獄走一轉

58歲痛症治療師黎景峰今年7月確診急性肝衰竭，急需進行換肝手術，在公開求肝一周後終傳來好消息！黎景峰的妻子今日（28日）表示，醫生昨（27日）告知有合適的離世人士肝臟可以移植，丈夫並於昨日順利完成換肝手術。黎太形容，等候肝臟過程猶如「天堂地獄走一轉」，因在等待時，丈夫一度因情況轉差轉入深切治療部，她直言曾絕望到「打定輸數」，感謝上天最終給予希望自己及先生，亦感謝捐贈者無私奉獻：「好似中六合彩咁，一生人唔會再有幾多次依啲機會。」

長發麵家｜結業前夕人龍不絕 7年食客攜孫懷緬：難捨兒時的味道

位於深水埗、逾70年歷史的長發麵家受重建影響，將於明日（30日）結業，作為營業的最後一個星期日（29日），下午仍有數十人在狹窄的小巷排隊。有食客表示已光顧麵家六至七年，形容店內食品有種「兒時的味道」，指是較為舊式的味道，「𠵱家冇㗎喇香港，真係冇，𠵱家香港啲嘢越嚟越假，一唔係就工廠嘢囉，即係冇𠵱啲真係我哋細個食嘅味道，冇㗎喇，佢唔做都唔知去邊度食。」

震驚！小紅書女帶這東西來港 被帶到「小黑屋」 開口震撼海關

如果海關發現抵港旅客懷疑帶有違禁品，就需帶入房做進一步調查。1名女子早前攜帶大約2斤荔枝從福田口岸入境，由於沒有過機，海關不知情下，以為該袋荔枝是違禁品，要求她進入「小黑屋」接受檢查，最終發現原來是荔枝，2名關員事後詢問2斤荔枝多少錢，女子回答10人民幣（約10.9港元），形容關員「滿臉驚」，女子笑言「給香港海關一些小小的物價震撼」。網民紛紛指出可以從內地帶水果到香港，試過帶「43斤楊梅、12斤荔枝」，甚至有人問「想知道一兜10塊的荔枝在哪買的？」。

Friends｜經典美劇老友記男角Matthew Perry被發現溺斃於家中浴缸

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）家中遇溺身亡，終年54歲。