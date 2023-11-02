海濱夜繽紛｜西環海濱明起變身寵物世界　灣仔體驗夜間直立板瑜伽

繼灣仔海濱《海濱藝遊坊》後，發展局今日（2日）公布，踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來，加入新一輪主題活動來迎合秋高氣爽的天氣，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈、兒童玩意遊戲 、健康生活等。



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發展局今日在社交媒體Facebook發文指，灣仔海濱舉行的《海濱藝遊坊》於上周末暫告一段落，不過踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來，並加入新一輪主題活動來迎合秋高氣爽的天氣，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈、兒童玩意遊戲 、健康生活等，詳情及最新資料可瀏覽發展局網頁。

發展局表示，11月首個周末活動包括，在堅尼地城卑路乍灣海濱長廊舉辦的「堅農夜市•寵物世界」，於11月3日至5日（星期五至日）下午3時至晚上11時舉行。活動以寵物為主題，除了表演、手作工作坊、攤位遊戲、打卡點外，亦設寵物領養、義工分享會及售賣不同寵物產品，市民可以帶同寵物一起參與。(www.k-farm.org.hk/k-market)

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另外，在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行的「水上活動競技日『We划』海洋嘉年華2023」，由香港遊樂場協會𦦙辦，於11月4日至5日（星期六至日）中午12時至晚上9時舉行。重點項目包括夜間限定版「直立板瑜伽體驗」、水上活動遊戲和體驗、特色工作坊、巨型水池等。(www.hkpa-ws.com/tc/2023)

觀塘海濱11.10有拉丁舞表演 翌日辦韓流舞蹈派對

除了夜市和水上活動，還有不同舞蹈表演。在觀塘海濱花園發現號03舉行「拉丁之夜」，於11月10日（星期五），晚上7時至11時舉行，現場有拉丁樂隊及拉丁舞蹈表演、芭恰塔舞(Bachata)工作坊等。而韓流舞蹈派對則在次日（星期六）同時段、同地點舉行，有韓國流行舞蹈表演、K-pop隨機舞蹈。兩場活動均設售賣不同小食及飲品的攤檔。