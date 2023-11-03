患末期癌楊嘉驃80萬捐款助癌童　英超愛隊愛華頓球星拍片感謝

28歲香港大學畢業生楊嘉驃（Gabriel）身患末期癌症，早前向香港兒童癌病基金捐出80萬元，希望抗癌兒童可擁快樂童年，善舉觸動人心。Gabriel本身是英超球隊愛華頓粉絲，本地愛華頓球迷的Facebook專頁「拖肥工廠」昨晚（2日）發帖稱，Gabriel的善舉已傳到其愛隊愛華頓，球星卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin） 拍片致謝及打氣。



拖肥工廠的網頁負責人發帖稱，早前向球會分享Gabriel無私捐款予癌童，以及其抗癌歷程。球會很快作出回應，為表揚Gabriel的善心，球會安排卡維特利雲道謝及打氣。拖肥工廠的網頁負責人表示，希望短片可以為Gabriel 提供力量，亦期望與大家分享來自愛華頓的關愛，鼓勵大家面對任何困難。

卡維特利雲在片段中向Gabriel稱，「愛華頓得知你的故事，你幫助了很多小朋友對抗癌魔。我為你的遭遇感到難過，謹代表愛華頓球隊，與你並肩作戰，願你保持勇氣和鬥志，激勵更多人。」

拖肥工廠特別球會職員Jess，在看到Gabriel的故事後迅速回應。該網頁亦感謝卡維特利雲的善意，百忙中抽空拍片為Gabriel打氣。而兩人的善心，也證明愛華頓是「人民的球會」（The People’s Club）。