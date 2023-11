28歲楊嘉驃抗癌同助癌童　母校副校長感驕傲　讚逆境展堅毅同理心

28歲男子楊嘉驃(Gabriel)身患末期癌症,病榻時向香港兒童癌病基金捐出80萬元,希望抗癌兒童可擁快樂童年,善舉觸動人心。曾擔任Gabriel初中班主任、教授高中地理科的觀塘順利天主教中學黃老師接受《香港01》訪問,憶述眼中這一位陽光學生,於中學時期已令人印象深刻,除品學兼優,擔任社長,又是足球健將;大學畢業後創立環保社企,希望回饋社會。



現為「順天」副校長的黃老師指,Gabriel抗癌歷程超過一年,向大家展現面對逆境的態度,包括堅毅、恆心、勇氣和同理心,「proud of you and be with you(為嘉驃感到驕傲,會陪伴同行)」,「人生每一個人都有完結的一日,但作為佢嘅老師同朋友,佢點樣我都會同佢一齊。」



楊嘉驃Gabriel(左中)與好友和老師今年7月聚會。(受訪者提供)

中學品學兼優「鍾意笑」 校內人緣佳任社長

楊嘉驃於2013年畢業於觀塘名校順利天主教中學,黃副校長憶述,Gabriel是一位充滿陽光氣息的男生,「好鍾意笑」,專心好學,熱愛踢足球,是校隊骨幹成員。他指,Gabriel校內人緣佳,且踏實做事,獲「一人一票」選為社長。

回想起中六時期的Gabriel,作為其地理科老師的黃副校長表示,當年對方已展現領導才能和對信念的堅持。學校當時規定中六學生於11月後停止參與課外活動,希望他們能夠專心備戰文憑試,不過Gabriel與數位足球隊的要員,仍然想參與學界比賽,「佢哋唔係為自己,係想為學校爭取成績,想踢埋先收爐。」

學校禁中六生參加課外活動 撰寫建議書成功爭取放寬

他指Gabriel與另外數位隊友,主動約見校長、副校長等商討,又撰寫建議書,說明如何做好時間分配,平衡足球與學業,以令學校安心。他指,學校管理層眼見他們的決心,爭取亦有理有據,決定破例允許,「最終結果無令人跌眼鏡,佢哋好努力下,公開試成績都好好。」此後學校決定放寬中六生參與課外活動的限制,會視乎個案而定。

楊嘉驃(右二)中學時期是足球健將。(受訪者提供)

楊嘉驃Gabriel曾回母校分享創立環保社企的經驗。(受訪者提供)

關心海洋污染問題 大學畢業創環保社企

楊嘉驃中六畢業後升讀港大社會科學院,師生二人依然定期往來。黃副校長猶記得,Gabriel大學最後一年,在聚會時向自己分享,計劃創業並成立環保社企,主力做非即棄餐具,例如紙飲管,「佢係關心好多海洋污染的問題,作為世界公民可以點樣推動環保。係香港做環保唔易,啱啱大學畢業就有個心,想回饋社會。」及後Gabriel成立社企後,他亦有邀請對方回母校分享。

Gabriel去年4月確診胃癌,接受化療並切除整個胃部,惟12月覆核時再發現肝臟有腫瘤,並接受切除手術、化療及免疫治療,惜未能根治癌症。黃副校長說,疫情令相聚機會減少,今年才從Gabriel身邊好友得知他患癌消息,「聽番Gabriel兄弟講,佢唔想我哋擔心。」他坦言曾為此感到心悒,「我係一個平凡人角度……佢係一個好有心有力嘅年輕人,呢個年輕人咁好,點解個天會咁樣。」

黃副校長對上一次與Gabriel相見,是今年7月的舊生聚會,他形容Gabriel很精神,依然陽光,向大家分享抗癌的經歷,引述醫生初時診斷其餘下生命日子無多,「可能仲有三四個月」,但Gabriel態度樂觀,沒有抱怨,當時他已作戰超過一年,「我哋都讚佢好叻,堅持咗好耐。」

喚起身邊人同理心 思考幫助更多人

楊嘉驃的親友上周四(19日)晚,代其在社交平台發文,稱已向香港兒童癌病基金捐贈80萬元,希望抗癌小朋友擁快樂童年。黃副校長表示,為Gabriel感到驕傲,他病榻時亦不忘回饋社會,照顧弱勢,其善舉令自己、甚至身邊朋友動容,「部分朋友都會話,呢種同理心都會提醒自己,有無得做多啲嘢去幫其他人。」

Gabriel面對逆境的堅持、恆心和勇氣,黃副校長深信值得大家學習,「proud of you and be with you(為你感到驕傲,會陪伴同行)」,「人生每一個人都有完結的一日,但作為佢嘅老師同朋友,佢點樣我都會同佢一齊。」