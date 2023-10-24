28歲楊嘉驃抗癌同助癌童　母校副校長感驕傲　讚逆境展堅毅同理心

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）身患末期癌症，病榻時向香港兒童癌病基金捐出80萬元，希望抗癌兒童可擁快樂童年，善舉觸動人心。曾擔任Gabriel初中班主任、教授高中地理科的觀塘順利天主教中學黃老師接受《香港01》訪問，憶述眼中這一位陽光學生，於中學時期已令人印象深刻，除品學兼優，擔任社長，又是足球健將；大學畢業後創立環保社企，希望回饋社會。



現為「順天」副校長的黃老師指，Gabriel抗癌歷程超過一年，向大家展現面對逆境的態度，包括堅毅、恆心、勇氣和同理心，「proud of you and be with you（為嘉驃感到驕傲，會陪伴同行）」，「人生每一個人都有完結的一日，但作為佢嘅老師同朋友，佢點樣我都會同佢一齊。」



楊嘉驃Gabriel（左中）與好友和老師今年7月聚會。（受訪者提供）

中學品學兼優「鍾意笑」 校內人緣佳任社長

楊嘉驃於2013年畢業於觀塘名校順利天主教中學，黃副校長憶述，Gabriel是一位充滿陽光氣息的男生，「好鍾意笑」，專心好學，熱愛踢足球，是校隊骨幹成員。他指，Gabriel校內人緣佳，且踏實做事，獲「一人一票」選為社長。

回想起中六時期的Gabriel，作為其地理科老師的黃副校長表示，當年對方已展現領導才能和對信念的堅持。學校當時規定中六學生於11月後停止參與課外活動，希望他們能夠專心備戰文憑試，不過Gabriel與數位足球隊的要員，仍然想參與學界比賽，「佢哋唔係為自己，係想為學校爭取成績，想踢埋先收爐。」

學校禁中六生參加課外活動 撰寫建議書成功爭取放寬

他指Gabriel與另外數位隊友，主動約見校長、副校長等商討，又撰寫建議書，說明如何做好時間分配，平衡足球與學業，以令學校安心。他指，學校管理層眼見他們的決心，爭取亦有理有據，決定破例允許，「最終結果無令人跌眼鏡，佢哋好努力下，公開試成績都好好。」此後學校決定放寬中六生參與課外活動的限制，會視乎個案而定。

楊嘉驃（右二）中學時期是足球健將。（受訪者提供）

佢係關心好多海洋污染的問題，作為世界公民可以點樣推動環保。 黃副校長

楊嘉驃Gabriel曾回母校分享創立環保社企的經驗。（受訪者提供）

關心海洋污染問題 大學畢業創環保社企

楊嘉驃中六畢業後升讀港大社會科學院，師生二人依然定期往來。黃副校長猶記得，Gabriel大學最後一年，在聚會時向自己分享，計劃創業並成立環保社企，主力做非即棄餐具，例如紙飲管，「佢係關心好多海洋污染的問題，作為世界公民可以點樣推動環保。係香港做環保唔易，啱啱大學畢業就有個心，想回饋社會。」及後Gabriel成立社企後，他亦有邀請對方回母校分享。

Gabriel去年4月確診胃癌，接受化療並切除整個胃部，惟12月覆核時再發現肝臟有腫瘤，並接受切除手術、化療及免疫治療，惜未能根治癌症。黃副校長說，疫情令相聚機會減少，今年才從Gabriel身邊好友得知他患癌消息，「聽番Gabriel兄弟講，佢唔想我哋擔心。」他坦言曾為此感到心悒，「我係一個平凡人角度……佢係一個好有心有力嘅年輕人，呢個年輕人咁好，點解個天會咁樣。」

黃副校長對上一次與Gabriel相見，是今年7月的舊生聚會，他形容Gabriel很精神，依然陽光，向大家分享抗癌的經歷，引述醫生初時診斷其餘下生命日子無多，「可能仲有三四個月」，但Gabriel態度樂觀，沒有抱怨，當時他已作戰超過一年，「我哋都讚佢好叻，堅持咗好耐。」

proud of you and be with you 黃副校長

喚起身邊人同理心 思考幫助更多人

楊嘉驃的親友上周四（19日）晚，代其在社交平台發文，稱已向香港兒童癌病基金捐贈80萬元，希望抗癌小朋友擁快樂童年。黃副校長表示，為Gabriel感到驕傲，他病榻時亦不忘回饋社會，照顧弱勢，其善舉令自己、甚至身邊朋友動容，「部分朋友都會話，呢種同理心都會提醒自己，有無得做多啲嘢去幫其他人。」

Gabriel面對逆境的堅持、恆心和勇氣，黃副校長深信值得大家學習，「proud of you and be with you（為你感到驕傲，會陪伴同行）」，「人生每一個人都有完結的一日，但作為佢嘅老師同朋友，佢點樣我都會同佢一齊。」