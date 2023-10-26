安達臣道冧天秤｜許家指捐助夠解急故停收捐款：秉承許太知足精神

去年9月安達臣道房協地盤發生冧天秤事故導致3死6傷，41歲電工許文明的遺孀許太近日因癌症離世，遺下兩名幼女。工業傷亡權益會周三（25日）曾發文指，許太戶口在離世後暫被凍結，在承辦遺產手續完成前，有一定經濟壓力，因此許文明女兒的監護人願意接受捐款。



到今午（26日），工業傷亡權益會代許文明遺屬發出停收捐款通知，當中感謝廣大熱心市民捐助他們家庭，以協助兩名女兒渡過難關，並指相信捐款能協助家庭解決燃眉之急，而秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在我們家庭，因此發出停止接收捐款訊息。



許太去年在意外發生後不久受訪時說，仍未從喪夫的悲痛中走出來，但選擇順其自然地接受這種痛苦。（資料圖片)

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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許太上周不敵病魔，兩名5歲及8歲女兒由年過7旬爺爺照顧。工業傷亡權益會周三指，許文明兩名女兒的監護人原本不希望接受社會捐款，但由於許太的戶口在離世後被凍結，在承辦遺產手續完成前，面對樓宇供款等開支，有一定經濟壓力，因此監護人最新稱願意接受捐款，以解燃眉之急。

監護人感謝廣大熱心市民捐助：不希望資源集中在我們家庭

工業傷亡權益會今午再轉載許文明女兒監護人信息，感謝廣大熱心市民捐助他們家庭，以協助兩名女兒渡過難關，又指至目前為止，相信捐款能協助家庭解決燃眉之急，秉承許太生前感恩知足的精神，不希望資源集中在我們家庭。因此，發出停止接收捐款的信息。

許太表示，與丈夫的經歷再值得回憶，也不及看到他離世躺在工地的畫面印象深刻。（資料圖片)