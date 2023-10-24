安達臣道冧天秤｜電工遺孀抗癌期間失所依　撐過傷痛期惟不敵癌魔

去年9月7日由精進建築負責的安達臣道房協地盤，發生冧天秤事故導致3死6傷，其中41歲電工許文明被當場壓斃，遺下患癌的妻子和兩名女兒。遺孀許太頓變悲劇中主角，在確診乳癌時已屆末期的她，丈夫竟溘然離世，她唯有以抱恙之軀，四處奔走辦理後事及照顧女兒。抗癌逾年的許太，據悉早前離世，在另一世界與丈夫重聚，一對女兒續由爺爺照顧。



許太去年10月接受《香港01》專訪時說，「選擇死亡對於當時的我來說是更輕鬆的……活下去會更麻煩更累」，不諱言在最難捱的日子裏曾想過放棄．但念及女兒及家人選擇撐下去，而廣大香港人對她施以援手，亦令她有力量走出人生低谷，不再迷茫及擔憂。



涉事的地盤由精進建築負責，除了該宗慘劇，在近三年多另涉兩宗奪命工傷，三宗意外共奪五命；其牌照今年4月到期，屋宇署正審議其續牌申請。而同屬興聯集團的精進建築工程有限公司，因涉及去年另一宗地盤奪命意外，本月中被屋宇署釘牌。



許太去年在意外發生後不久受訪時說，仍未從喪夫的悲痛中走出來，但選擇順其自然地接受這種痛苦。（資料圖片)

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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去年意外發生後，許太與家翁、叔父及一名親友一行四人帶同祭品到場上香拜祭，期間許太一度傷心拭淚。家屬其後表示，由於許文明是家庭經濟支柱，現時家庭有經濟需要，故將交由工權會統籌籌款事宜。

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當時許太在專訪中說，事故後首三天是最難捱的日子，「意外帶來的衝擊遠遠大於悲傷和哀痛。」她與丈夫的經歷即使再值得回憶，也不及「看到他離世躺在工地的畫面讓我印象深刻」。這段時間，過去的回憶與丈夫離世的畫面，經常在許太腦海裏交織在一起，「意識裡要分辨，哪一個更真實。」

未從喪夫的悲痛中走出來，也沒有打算走出來，反而選擇順其自然地接受這種痛苦，「讓它和我一起就好，某個時刻感覺難過了就哭一下，它是痛苦也是記憶。」許太續說：「人生本就是痛並快樂着的，痛有時也是存在的證明，我想依然和他（先生）一起前行。」

許太表示，與丈夫的經歷再值得回憶，也不及看到他離世躺在工地的畫面印象深刻。（資料圖片)

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慘劇後，許太出現焦慮等狀況，每日只能睡2至4小時，導致身體出現毛病，包括「生蛇」。身患癌症，又頓失至愛，她不諱言曾想過放棄：「選擇死亡對於當時的我來說是更輕鬆的……活下去會更麻煩更累。」但作為上有老下有小的中年人，許太指活下去已不是勇氣的問題，而是她沒有選擇輕鬆的權利，因為「所有人都知道這太不負責」。

身處人生低谷時，許太不諱言曾想過放棄。（資料圖片）

丈夫離世後，許太要身兼父職照顧兩名女兒，她向女兒表示雖然父親已離世，希望母女一同努力，「一起把爸爸留空的位置填補起來」。她也安慰女兒道：「這也許是爸爸的愛，他通過別人星星點點的愛，幫你補充你心裡缺失的愛。」

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丈夫離世後，許太要身兼父職照顧兩名女兒。（受訪者提供圖片）

至於抗癌方面，許太當時正接受化療，第一個療程要打6針。她表示，醫生經觸診檢查後，指腫塊縮小了一點點，但要到第4針後才有階段性結論。「掉頭髮我比較沒所謂，反而覺得沒有頭髮輕鬆方便好多。」

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許太當時說昐望癌症痊癒後，可帶女兒與家人一起行山、露營；將來也想進修，提升學歷去找工作，「看看有沒有什麼我做得到，而又能回報社會一二的事情。」若然病情惡化呢？許太坦然地說：「雖然很難預估，但是不會馬上要命。」並指兩名女兒的姑媽會照顧她們，如人生的尾聲仍能自理，會教女兒煮飯，並希望女兒將來的人生是正向及愉快的，「能達到這個目標就已經非常難得」。

許太（左）抗癌時，民青局局長麥美娟（中）及立法會議員吳秋北（右）曾探望她。（麥美娟Facebook）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，工權會及社會福利署正協助許太一家，據其了解，許太的家人情緒穩定。工權會會協助處理許太的身後事，之後會一直觀察情況，有需要會提供協助，社署亦會支援小朋友，希望可協助他們穩定度過這段時間。

社會福利署表示，綜合家庭服務中心社工一直密切跟進許太家庭的個案，並會繼續按其福利需要提供適切協助。

發展局局長甯漢豪10月18日公布不批准精進建築工程有限公司續牌，三名持牌人也被除名；屋宇署正審議精進建築的續牌申請。