安達臣道冧天秤｜遺孀病逝遺孤雛　工權會稱家屬願受捐款解燃眉急

去年9月由精進建築負責的安達臣道房協地盤發生冧天秤事故導致3死6傷，其中41歲電工許文明被當場壓斃，遺下患癌妻子和兩名女兒。遺孀許太頓變悲劇主角，據悉，在確診乳癌時已屆末期的她早前離世，在另一世界與丈夫重聚，一對女兒續由爺爺照顧。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（25日）指，許家兩名女兒的監護人原意希望靠自己能力應付各類開支，不想接受社會捐款，但由於許太的戶口在離世後暫被凍結，在承辦遺產手續完成前，面對樓宇供款等開支，有一定經濟壓力，因此監護人最新稱願意接受捐款，以解燃眉之急



蕭倩文強調，家屬意願並非要不斷經濟支援，但領辦遺產可能須「一年半載」，加上許文明的工傷賠償需時處理，有心人如有意向許家捐款，可留意工權會稍後於社交平台公布的資料或直接致電工權會



許太去年在意外發生後不久受訪時說，仍未從喪夫的悲痛中走出來，但選擇順其自然地接受這種痛苦。（資料圖片)

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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去年意外發生後，許太與家翁、叔父及一名親友一行四人帶同祭品到場上香拜祭，期間許太一度傷心拭淚。家屬其後表示，由於許文明是家庭經濟支柱，現時家庭有經濟需要，故將交由工權會統籌籌款事宜。

【捐款入口】援助安達臣道意外遺孤

當時許太在專訪中說，事故後首三天是最難捱的日子，「意外帶來的衝擊遠遠大於悲傷和哀痛。」她與丈夫的經歷即使再值得回憶，也不及「看到他離世躺在工地的畫面讓我印象深刻」。這段時間，過去的回憶與丈夫離世的畫面，經常在許太腦海裏交織在一起，「意識裡要分辨，哪一個更真實。」

未從喪夫的悲痛中走出來，也沒有打算走出來，反而選擇順其自然地接受這種痛苦，「讓它和我一起就好，某個時刻感覺難過了就哭一下，它是痛苦也是記憶。」許太續說：「人生本就是痛並快樂着的，痛有時也是存在的證明，我想依然和他（先生）一起前行。」

許太表示，與丈夫的經歷再值得回憶，也不及看到他離世躺在工地的畫面印象深刻。（資料圖片)

然而，許太上周不敵病魔離世，兩名5歲及8歲女兒現由年過7旬爺爺照顧。蕭倩文今早指，許家兩名女兒的監護人原本不希望接受社會捐款，但由於許太的戶口在離世後暫被凍結，在承辦遺產手續完成前，面對樓宇供款等開支，有一定經濟壓力，因此監護人最新稱願意接受捐款，以解燃眉之急。

蕭倩文強調，家屬意願並非要不斷的經濟支援，也一直希望能靠自己能力應對各類開支，惟爺爺已退休，姑姐也有自己家庭，而領辦遺產可能須「一年半載」，加上許文明的工傷賠償需時處理，在商討後，他們才願意接受捐款。她續指有心人如有意向許家捐款，可留意工權會稍後於社交平台公布的資料或直接致電工權會。

【捐款入口】援助安達臣道意外遺孤

工權會今日在社交平台Facebook 發文為許家籌款，希望可以支援許太戶口被凍結帶來的經濟壓力。捐款途徑如下：

1.經工權會個案籌款戶口轉交

- 恆生銀行賬戶：295-421903-003

- 賬戶名稱／支票抬頭：工業傷亡權益會有限公司Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

工權會提醒善心人拍攝入數紙（或將電子銀行轉帳畫面截圖）後，註明【捐款許文明女兒】，並連同捐款人全名及聯絡電話，發送WhatsApp訊息至6996 6214，以便跟進。

2. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

- 地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

請隨票註明【捐款許文明女兒】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。如親臨工權會會址，可選擇以現金捐款。

工權會今日在社交平台Facebook 發文為許家籌款，希望可以支援許太戶口被凍結帶來的經濟壓力。

【捐款入口】援助安達臣道意外遺孤

身處人生低谷時，許太不諱言曾想過放棄。（資料圖片）

丈夫離世後，許太要身兼父職照顧兩名女兒。（受訪者提供圖片）