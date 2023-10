安達臣道冧天秤｜遺孀病逝遺孤雛　工權會稱家屬願受捐款解燃眉急

去年9月由精進建築負責的安達臣道房協地盤發生冧天秤事故導致3死6傷,其中41歲電工許文明被當場壓斃,遺下患癌妻子和兩名女兒。遺孀許太頓變悲劇主角,據悉,在確診乳癌時已屆末期的她早前離世,在另一世界與丈夫重聚,一對女兒續由爺爺照顧。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早(25日)指,許家兩名女兒的監護人原意希望靠自己能力應付各類開支,不想接受社會捐款,但由於許太的戶口在離世後暫被凍結,在承辦遺產手續完成前,面對樓宇供款等開支,有一定經濟壓力,因此監護人最新稱願意接受捐款,以解燃眉之急



蕭倩文強調,家屬意願並非要不斷經濟支援,但領辦遺產可能須「一年半載」,加上許文明的工傷賠償需時處理,有心人如有意向許家捐款,可留意工權會稍後於社交平台公布的資料或直接致電工權會



許太去年在意外發生後不久受訪時說,仍未從喪夫的悲痛中走出來,但選擇順其自然地接受這種痛苦。(資料圖片)

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



+ 5

去年意外發生後,許太與家翁、叔父及一名親友一行四人帶同祭品到場上香拜祭,期間許太一度傷心拭淚。家屬其後表示,由於許文明是家庭經濟支柱,現時家庭有經濟需要,故將交由工權會統籌籌款事宜。

當時許太在專訪中說,事故後首三天是最難捱的日子,「意外帶來的衝擊遠遠大於悲傷和哀痛。」她與丈夫的經歷即使再值得回憶,也不及「看到他離世躺在工地的畫面讓我印象深刻」。這段時間,過去的回憶與丈夫離世的畫面,經常在許太腦海裏交織在一起,「意識裡要分辨,哪一個更真實。」

未從喪夫的悲痛中走出來,也沒有打算走出來,反而選擇順其自然地接受這種痛苦,「讓它和我一起就好,某個時刻感覺難過了就哭一下,它是痛苦也是記憶。」許太續說:「人生本就是痛並快樂着的,痛有時也是存在的證明,我想依然和他(先生)一起前行。」

許太表示,與丈夫的經歷再值得回憶,也不及看到他離世躺在工地的畫面印象深刻。(資料圖片)

然而,許太上周不敵病魔離世,兩名5歲及8歲女兒現由年過7旬爺爺照顧。

蕭倩文強調,家屬意願並非要不斷的經濟支援,也一直希望能靠自己能力應對各類開支,惟爺爺已退休,姑姐也有自己家庭,而領辦遺產可能須「一年半載」,加上許文明的工傷賠償需時處理,在商討後,他們才願意接受捐款。她續指有心人如有意向許家捐款,可留意工權會稍後於社交平台公布的資料或直接致電工權會。

工權會今日在社交平台Facebook 發文為許家籌款,希望可以支援許太戶口被凍結帶來的經濟壓力。捐款途徑如下:

1.經工權會個案籌款戶口轉交

- 恆生銀行賬戶:295-421903-003

- 賬戶名稱/支票抬頭:工業傷亡權益會有限公司Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

工權會提醒善心人拍攝入數紙(或將電子銀行轉帳畫面截圖)後,註明【捐款許文明女兒】,並連同捐款人全名及聯絡電話,發送WhatsApp訊息至6996 6214,以便跟進。

2. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

- 地址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

請隨票註明【捐款許文明女兒】並附【捐款人全名及聯絡電話】,以便跟進。如親臨工權會會址,可選擇以現金捐款。

身處人生低谷時,許太不諱言曾想過放棄。(資料圖片)

丈夫離世後,許太要身兼父職照顧兩名女兒。(受訪者提供圖片)