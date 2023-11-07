薪酬趨勢調查料香港僱員明年實際加薪1.7%　低於亞太地區平均水平

人力資源管理顧問機構ECA International（ECA）公布最新薪酬趨勢調查報告，結果顯示2023年香港僱員薪酬名義上的增長為4.0%，實際薪酬增長為1.8%。報告預期，香港僱員薪酬名義上的增長在2024將維持相同增幅，但考慮到明年的通脹率預計達至2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%，較2023年減少0.1個百分點，亦低於亞太地區的平均水平2.2%。



人力資源管理顧問機構ECA International（ECA）調查預料2024年香港僱員實際加薪1.7%。(資料圖片)

人力資源管理顧問機構ECA公布最新薪酬趨勢調查報告，今年報告以超過70個國家和地區的數據為依歸，為本地僱員分析現時及預期的薪酬增長。

結果顯示，在2023年，香港僱員薪酬名義上的增長為4.0%，實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）則為1.8%。報告預計，香港僱員薪酬名義上的增長在2024將維持相同增幅，但考慮到香港明年的通脹率預計達2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%，低於亞太地區的平均水平2.2%。

ECA International 亞洲區域總經理夏力信表示，綜觀2023年，香港的名義薪酬增長一如所料在今年反彈至疫情前的水平。他指出，香港的實際薪酬增長在亞太地區的排名居中，正處於以百分比計算的中位數水平。

報告也提到，在2023年，亞太地區的實際薪酬增長再次超越全球其他地區，從全球實際薪酬增長最高的12個地區中，亞太地區佔據9個席位；並預計在2024年，亞太地區的平均實際薪酬增長為2.2%，為全球平均增幅水平1%的兩倍以上。

除斯里蘭卡和紐西蘭外，大部分亞太地區國家的薪酬水平明年將會維持或超過2023年的實際薪酬增長率。夏力信則提到，大中華地區受惠於較全球其他地區低的通脹率，除香港外，預計區內大部分地區在2024年的實際薪酬增幅均位居全球前10名。

其中，中國大陸僱員2023年的名義薪酬錄得5.3%的增幅，預計明年將上升至5.8%；實際薪酬則預計會上漲至4.1%，在全球及亞太地區的排名中繼續位列前三名。

台灣的情況則與香港一樣，當地僱員在2023年的名義薪酬增長為4.0%，並預計在2024年將維持同樣增幅。但考慮到通脹因素，台灣僱員2024年的實際薪酬增長，預計將從今年的1.9%上升至2.5%。

全球實際薪酬變化。（ECA提供）

綜觀全球僱員，今年平均的名義薪酬增長為5.0%，並預計在2024年維持相同增幅。另外，由於預計通脹率明年會下降，考慮到通脹因素，2023年全球僱主的實際薪酬平均下降0.9%；在2024年則預計會重新增長，平均上漲1.0%。

歐洲僱員在實際薪酬增長方面，則仍落後於全球其他地區，預計2024年的實際薪酬增長率為0.9%，不到亞洲僱員預計達2.2%實際增幅的一半。英國僱員明年的實際薪酬則預計會隨著當地通脹率下降，而上漲1.3%。