韓國床蝨肆虐｜陸瀚民立會借題發揮問應對　局方稱床蝨非重要病患

南韓多個城市爆發蝨患，經民聯立法會議員陸瀚民在立法會大會上，有關中醫門診服務的口頭質詢環節，借題發揮問署理醫務衞生局局長李夏茵如何應對床蝨風險，立法會主席梁君彥一度指同主題「有距離」，李夏茵回應說床蝨「對健康唔係一個好重要嘅病患」，政府已通知機管局預防，部門會審慎處理，稍後會公布詳情。



經民聯立法會議員陸瀚民問醫務衞生局副局長李夏茵如何應對床蝨風險。（會議直播截圖）

陸瀚民借中醫服務口頭質詢 問醫衞局床蝨應對

立法會今天（8日）開大會，其中一個口頭質詢環節討論「政府資助中醫門診服務」，署理醫務衞生局局長李夏茵出席，原本討論中醫服務，不過近來南韓爆發蝨患，引起本港市民關注會否蔓延至香港，經民聯陸瀚民趁機借題發揮問李夏茵，本港面對衞生潛在風險，南韓床蝨各處為患，如何從預防勝於治療的角度，避免醫療系統受沉重負擔。

李夏茵回應說床蝨「對健康不是重要病患」，政府會審慎應對，稍後會公布詳情。（會議直播截圖 ）

李夏茵稱床蝨非重要病患 政府稍後公布預防及應對

立法會主席梁君彥一度指「陸瀚民你嘅質詢同主體有啲距離」，不過都問當局會否有簡單回應，李夏茵回答說衞生署人員向機管局說過會有床蝨入口問題，希望多加呼籲及預防，其他政府部門亦審慎處理這件事，「其實醫療角度來講，床蝨情況對於成個身體健康，健康呀講緊，唔係衞生，健康問題其實就唔係一個好重要嘅病患，只不過衞生問題上面需要落墨」，透露政府部門稍後會公布床蝨如何預防及處理，著陸瀚民留意稍後公布。