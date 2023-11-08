韓國床蝨肆虐｜陸瀚民立會借題發揮問應對 局方稱床蝨非重要病患
撰文：潘耀昇
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南韓多個城市爆發蝨患，經民聯立法會議員陸瀚民在立法會大會上，有關中醫門診服務的口頭質詢環節，借題發揮問署理醫務衞生局局長李夏茵如何應對床蝨風險，立法會主席梁君彥一度指同主題「有距離」，李夏茵回應說床蝨「對健康唔係一個好重要嘅病患」，政府已通知機管局預防，部門會審慎處理，稍後會公布詳情。
陸瀚民借中醫服務口頭質詢 問醫衞局床蝨應對
立法會今天（8日）開大會，其中一個口頭質詢環節討論「政府資助中醫門診服務」，署理醫務衞生局局長李夏茵出席，原本討論中醫服務，不過近來南韓爆發蝨患，引起本港市民關注會否蔓延至香港，經民聯陸瀚民趁機借題發揮問李夏茵，本港面對衞生潛在風險，南韓床蝨各處為患，如何從預防勝於治療的角度，避免醫療系統受沉重負擔。
李夏茵稱床蝨非重要病患 政府稍後公布預防及應對
立法會主席梁君彥一度指「陸瀚民你嘅質詢同主體有啲距離」，不過都問當局會否有簡單回應，李夏茵回答說衞生署人員向機管局說過會有床蝨入口問題，希望多加呼籲及預防，其他政府部門亦審慎處理這件事，「其實醫療角度來講，床蝨情況對於成個身體健康，健康呀講緊，唔係衞生，健康問題其實就唔係一個好重要嘅病患，只不過衞生問題上面需要落墨」，透露政府部門稍後會公布床蝨如何預防及處理，著陸瀚民留意稍後公布。