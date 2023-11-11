深圳買大閘蟹｜港蟹商生意跌堆積「蟹貨」　業界：未試過咁慘烈

香港與內地兩地通關後首個大閘蟹當造季節，大批港人北上吃喝玩樂時，順道購買大閘蟹回港品嚐。有本地持牌蟹商指生意大受打擊，生意大跌兩成或以上，更形容「銷情從未試過咁慘烈」。不幸中之大幸是，今年的大閘蟹因天氣穩定豐收，相比去年便宜三至四成，接近10年以來最低的售價。



蟹商亦提醒，內地的大閘蟹分為內銷及外貿兩種規格，後者的水質及飼料等須定期接受化驗，安全性較高。因此蟹商提醒市民，在深圳買蟹時須提防「掛羊頭賣狗肉」，一旦進食衞生不達標的大閘蟹，或引致腹瀉嘔吐等不適。「呢啲蟹未經過正式嘅檢疫，食咗之後會有咩問題呢？」



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永富陳錦輝指生意少兩成：北上買蟹食蟹、本地消費力下降

正值品嚐大閘蟹的時令季節，《香港01》早前到深圳的超市「盒馬鮮生」觀察，發現確有不少港人搶購大閘蟹。更有老饕表示，深圳大閘蟹的質量與香港相差無幾，價錢卻比香港便宜約一半，稱最少買八隻大閘蟹回港享用。「香港可能要成百蚊囉，呢度一百蚊就有四隻，香港就五六十蚊一隻。」

專售大閘蟹的永富食品公司董事陳錦輝表示，自疫情結束後，部份港人每逢周末北上玩樂，已在內地品嚐大閘蟹，甚至順道帶回香港享用，認同確實影響今年的銷情。他指，縱使有顧客願意留港消費，惟受限於本港經濟及市道疲弱，他們的消費力略有下降，估計銷情相比去年減少兩成。

本身估計都差，中秋果籃Feel到大閘蟹唔會好。加上逢星期五收工，後生仔、一家大細會（北上）玩兩日，𠵱家經常性附近隔離周邊朋友都咁做，相對地幾樣嘢影響，銷情會下滑咗。 永富食品公司董事陳錦輝

永富食品公司董事陳錦輝估計銷情相比去年減少兩成。（歐陽德浩攝）

風水輪流轉 內地旅客以往為食物安全來港買貴蟹

惟內地旅客的消費力同樣大幅減弱，陳錦輝表示以往較富裕的內地旅客，相信香港衞生部門嚴謹檢疫，認為供港大閘蟹相當安全，寧願從香港買回內地享用；然而今年內地的經濟復蘇緩慢，內地旅客的消費力對比疫情前相差甚遠。最終在多個因素影響下，今年的銷情不如預期，只能視乎銷量，採取不斷小批量進貨。

今年天氣穩定大閘蟹豐收 售價重返10年前

陳錦輝稱，過去兩年持續極端高溫，湖面高逾40度，不利大閘蟹的成長，幸好今年的天氣穩定，颱風亦沒有對養殖場造成破壞，因此今年的大閘蟹豐收，售價相比去年便宜三至四成。他以六両蟹為例，去年索價220元，但今年只收150至170元。

今年嘅蟹係10年前嘅價錢咁濟。 永富食品公司董事陳錦輝

供港大閘蟹綁有出世二維碼 深圳蟹難追本溯源

陳錦輝並強調，供港大閘蟹須獲發衞生證明書才可運港，每隻蟹亦綁有二維碼可追本溯源；惟深圳為全中國大閘蟹的匯集地，難免有劣質蟹充當大閘蟹魚目混珠，甚至有七両蟹只售20至30元。他表示若食用衞生不達標的大閘蟹，可能會引致腹瀉或嘔吐等不適。「呢啲蟹未經過正式嘅檢疫，食咗之後會有咩問題呢？都要小心啲。」

▼2023.10.23 重陽節港人北上深圳買大閘蟹▼



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業內人士：貪平買咗湖南湖北蟹都唔知

另一名不願公開的業內人士解釋，大閘蟹分為內銷及外貿兩種規格，用作外貿（即供港大閘蟹）的養殖場受當局嚴格把關，水質至飼料等須定期接受化驗，因此外貿蟹的價格遠高於內銷蟹。該人士更質疑網上某大閘蟹群組的相片，不少為「漂白蟹」或走私假蟹，認為該批網民被騙卻不自知。「隻蟹好紅色嘅，一睇就知全部係假㗎啦。」

業內人士亦透露，從事大閘蟹批發及零售數十年，「銷情從未試過咁慘烈」，估計與港人北上深圳或在網上訂購大閘蟹有關。該人士亦指，內地有蟹店或「掛羊頭賣狗肉」冒充太湖大閘蟹，售價低至不可思議的水平，提醒港人須提防買錯假蟹。「香港人鍾意貪平，走去深圳買啲蟹返嚟香港，買咗湖南湖北蟹，自己都唔知！平嘢又點會有好呀。」