北上搶蟹｜每年3萬公斤內地大閘蟹「遊日韓」到港　澳門享直運蟹

港人北上消費熱潮不斷，甚至大閘蟹亦成為搶購目標之一。《香港01》記者早前到深圳的超市直擊，發現確有大批港人狂掃大閘蟹，大讚價格比香港便宜。自食物環境衞生署食物安全中心於2016年驗出太湖大閘蟹含致癌物二噁英後，再無內地大閘蟹直運到港，本港所有蟹商由2018年起，只能以迂迴的方式，先取得內地外銷至日韓的供蟹批文後，大閘蟹先運至日韓，再由當地轉運到香港，資料顯示，每年約有3萬公斤大閘蟹「遊飛機河」到港。



大閘蟹進出口協會解釋，由於香港與內地在二噁英的標準上，未能達成共識，現時港人需硬食三成運費，被逼買貴價「飛機蟹」，雖然一直向港府反映問題，卻未能取得進展，反觀澳門卻可享有「直運蟹」。有知情人士直言問題難以解決，認為情況與內地活雞不再輸港相似，「佢哋會覺得香港咁麻煩，我咪畀澳門或者其他地方。」



食安中心回應《香港01》指，一直與內地就安排保持溝通，強調大閘蟹須符合本港的食品安全法例要求。中心又指，各地大閘蟹進口本港的實際情況，主要由市場決定。



▼2018.11.02 內地大閘蟹被驗出二噁英超標後首批經韓國轉運香港▼



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內地大閘蟹2018年起「遊飛機河」經日韓轉折到港

港人北上深圳搶購大閘蟹，本港蟹商的生意大受打擊，生意大跌兩成或以上。惟雪上加霜的是，一個長達7年的難題至今仍未解決。食安中心於2016年9月驗出太湖大閘蟹樣本，致癌二噁英含量超標多達5倍，儘管當時蟹商持有內地檢疫機構發出的證明書，但仍被勒令停售及回收，從此內地不再發出供港批文，香港再無內地「直運蟹」，直至2018年11月才有首批內地大閘蟹經韓國轉運到港。

食環署資料顯示，本港近年並無大閘蟹從內地直接進口，2018年至2022年從日本及韓國輸入的大閘蟹，平均每年進口約30,000公斤，而今年截至10月26日已有約20,400公斤到港。永富食品公司董事陳錦輝表示，自二噁英事件發生後，業界只能以迂迴的路線，在取得內地外銷至日韓的供蟹批文後，先將新鮮大閘蟹出口至外國，再由當地轉運到港。

期望港府與內地相關部門商討解決方法

換言之，其實符合本港規格的內地大閘蟹，全是「遊飛機河」輾轉到港的「飛機蟹」。陳錦輝透露，由於運費昂貴及清關需時，蟹商承受的轉運及風險等成本，只能轉嫁至顧客身上，售價相比過去貴兩成半。他期望港府與內地相關部門可商討解決方法，讓業界可減輕壓力。

羊毛出自羊身上，冇辦法，呢個係加重咗成本負擔。 永富食品公司董事陳錦輝

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知情人士︰內地大閘蟹與活雞情況相近

食物安全中心周四（9日）公布，在入口及零售兩個層面，抽取73個大閘蟹樣本化學測試，全部結果滿意。惟為何今年並無驗出二噁英，港人仍未能享用「直運蟹」？有知情人士表示，禽流感於2014年再度爆發，港府在農曆新年前銷毀兩萬隻內地輸港活雞，內地隨即制定較嚴厲的管理措施，其後家禽養殖場基於商業決定，在2016年起停止向本港供應活雞。該人士指大閘蟹與活雞的情況相近，可視為同類事件。

知情人士透露，香港奉行經貿自由，若對方不想與香港維持貿易關係，港府是難以解決問題，因內地大閘蟹受世界各地歡迎，不愁沒有買家。「佢哋會覺得香港咁麻煩，我咪畀澳門或者其他地方，唔好話我哋啲蟹有二噁英。佢哋寧願畀其他驗到冇問題嘅地方。」

協會指港人硬食三成運費︰$70蟹變要賣$100

香港大閘蟹進出口協會會長陳潤添解釋，問題拖延7年議而未決，只因中港兩地對於二噁英的標準（不可超出6.5皮克標準）未能達成共識。雖然協會已與政府官員及立法會議員多次開會商討，但至今未有進展，反而走私大閘蟹問題卻日漸猖獗，「百思不得其解港府點解仲未同大陸政府達成協議，讓呢啲蟹正途正規出嚟呢？」

一海之隔的澳門人卻可享用較便宜「直運蟹」，港人卻要硬食貴價「飛機蟹」。陳潤添稱，澳門並無制定二噁英相關的標準，因此內地願意向澳門供蟹，故澳門人不必受運費成本的影響，相反香港蟹迷則需硬食約三成運費。

70蚊嘅蟹𠵱家變咗100蚊，消費者咪加重咗成本，香港人咪食貴蟹囉。 香港大閘蟹進出口協會會長陳潤添

▼2023.10.23 重陽節港人北上深圳買大閘蟹▼



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陳凱欣︰了解蟹商慘況 已持續向當局表達問題

立法會議員陳凱欣回應指，大家均了解蟹商的慘況，已持續向當局表達需正視問題，估計「可能會有唔同原因導致𠵱家供應量少咗。」她並提到二噁英為嚴重的致癌物，當年業界曾反映檢驗方法不合理，質疑蟹殼及蟹腳不應包括在檢測範圍內。

被問到當局不准蟹商直運大閘蟹到港，卻允許港人過關帶蟹回港。她解釋政府只是按食物相關法例規管，亦不能禁止港人北上吃大閘蟹，只能呼籲港人切勿進食來歷不明及未經檢疫的大閘蟹。

食安中心︰輸港大閘蟹須有出口地當局所簽發衞生證明書

食安中心回應《香港01》指，一直與內地就大閘蟹進口的安排保持溝通，強調供港大閘蟹不論來源地，均須符合本港的食品安全法例要求，例如附有由出口地當局所簽發的衞生證明書，以證明大閘蟹的來源及符合本港食安要求。中心又指，各地大閘蟹進口本港的實際情況，主要由市場決定。