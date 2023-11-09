床蝨｜陳凱欣：立會委員會下周二擬商應對　張欣宇點名卓永興統籌

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣指，已接獲委員會副主席陳家珮來信，希望盡快討論韓國床蝨可能帶來的影響，適逢委員會下週二的會議議程有《施政報告》簡報會，希望屆時可加插討論應對床蝨問題。



現時，由環境及生態局轄下食物環境衞生署主力應對床蝨來襲風險，被問及應否提升至司長或副司長統籌跨部門小組應對，陳凱欣指現時屬預防階段，由環境及生態局牽頭較適合。但民建聯議員兼衞生事務發言人梁熙及「A4聯盟」議員張欣宇認為，因應對床蝨涉及不同範疇應由更高層官員統領，張欣宇更點名曾任食環署署長的卓永興負責：「係副司長發揮嘅時候喇！」



政府昨晚（8日）指鑑於近期部分海外地區出現臭蟲（床蝨）問題，為盡量減低床蝨由海外傳入本港社區的機會，食物環境衞生署已聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，提升旅客、旅遊業界和市民大眾對防治臭蟲的認識，並且會密切監察情況和發展。食環署人員開始在機場加強對外遊市民和入境旅客宣傳教育，派發宣傳單張，並聯同衞生署衞生防護中心港口衞生科提醒航空公司和機場管理局留意飛機及機場的環境衞生。

政府高層密切注視情況發展

據了解，政府內部現階段也認為本港現階段以預防工作，環境衞生問題一向由食環署負責，局長謝展寰也跟進事態，認為安排合適。再者，食環署負責並不等於衞生署等其他部門坐視不理，政府高層不會掉以輕心。

陳凱欣也認同，暫時工作應屬食環署的港口衞生科，及衞生署轄下防治蟲鼠組，而例如文化體育及旅遊局應該只限於呼籲旅客注意衞生等。她又指，床蝨問題目前仍處於預防階段，應該由環境及生態局牽頭應對，現階段未必需司長、副司長統籌協調，正如新冠肺炎期間也是由當時的食物及衞生局主要負責。

她稱，倘若床蝨蔓延至學校、公共設施等，屆時則或許需更高層的官員負責統籌。

張欣宇：卓永興有食環經驗 統籌床蝨事宜較合適

不過，「A4聯盟」立法會議員張欣宇指，床蝨涉及不同範疇，包括環境衞生、交通運輸、海外人員往來、海關檢查等，理應有官員作跨部門統籌。他指，政府架構重組時就指出，當多個部門都牽涉在同一議題內，大家又不清楚誰人負責，便應由副司長統籌。

當部門唔係好清楚邊個負責，就係副司長發揮嘅時候喇！政務司副司長卓永興有食環經驗，統籌床蝨事宜會較為合適 A4聯盟立法會議員張欣宇

至於現時政府應如何應對，張欣宇指政府應加強源頭監察，避免出現輸入床蝨；同時應做好預案，研究如床蝨真的輸入本港後各部門的應對方案，及教導市民如何應對床蝨，加強相關宣傳措施。

民建聯立法會議員兼衞生事務發言人梁熙指，早前就床蝨事件向醫務衞生局查詢，惟局方指應由環境及生態局負責，環境及生態局則表示需要聯絡機管局、衞生署港口衛生科等，視乎有何措施避免床蝨入港。

他指，床蝨問題牽涉多個部門，或許需要政府強制到學校、公共運輸工具，甚至到私人場所消毒，如要授權某一部門強制入場消毒，需要到立法會進行修例。梁熙也認同因事涉環境及生態局、衞生署、海關等，需由更高層官員統籌。

以往捉老鼠、查雜物阻街都要副司長啦！ 民建聯立法會議員梁熙

他期望政府在12月聖誕節旅遊高峰期前做好準備及預防措施，避免床蝨在香港大範圍擴散。