西九工業意外｜建造業議會召聆訊　大判停牌15個月、二判釘牌

西九柯士甸道西地盤9月底發生奪命工業意外，兩名六旬男工人被困密閉空間後，疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。建造業議會昨日（10日）表示，已就此工業意外召開規管聆訊，並決定暫停工程大判「帥建機電工程」所有工種，以及指定行業的註冊15個月，二判「沈氏創建」則被吊銷註冊。



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建造業議會就9月底發生的西九工業意外發出規管行動通告。（建造業議會網站截圖）

建造業議會表示，議會轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會已按「註冊專門行業承造商制度」的規管機制召開規管聆訊，並在10月24日向涉事專門行業承造商發出規管行動通知，分別暫停一間公司的所有工種及指定行業的註冊15個月，以及吊銷另一間公司的註冊。

議會指，將繼續根據註冊制度的規管機制，嚴肅跟進涉及嚴重事故的註冊公司。

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根據議會的規管行動通知，被判停牌的承建商為西九工業意外的大判「帥建機電工程有限公司」，其所有工種/專長項目/指定行業註冊被暫停至2025年2月6日；被吊銷註冊的承建商則為工程二判「沈氏創建有限公司」，兩則通告的備註均顯示，相關承建商在公共或私營機構的建造工地内發生嚴重事故。

翻查資料，涉事工程意外發生在9月24日，兩名水喉工人為西九龍柯士甸道商場「圓方」進行冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，兩人走入地底施工後，懷疑工程經理未有完成安全評估便離開，21小時後才發現兩名工人被困地底，最終吸入高濃度硫化氫中毒身亡。