柯士甸奪命工傷｜勞工處巡190個地盤密閉空間　發88份書面警告

西九龍柯士甸道的「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程上月24日發生奪命工業意外，釀成兩名工人身亡。勞工處回覆《香港01》查詢時指，處方正嚴肅跟進事件，全速進行調查，並會在掌握足夠證據時向違反職業安全與健康（職安健）法例的人士提出檢控。另外，勞工處於9月25日至10月6日，在全港各區進行為期兩周針對建築地盤密閉空間工作的特別巡查行動。勞工處一共巡查了190個建築地盤，並發出1 份「敦促改善通知書」及88份書面警告。行動期間，勞工處的職業安全主任特別留意持責者有否遵從密閉空間工作的規定，包括進行風險評估、制訂合適的安全工作系統、提供個人防護裝備等。



勞工處回覆《香港01》查詢時表示，政府高度關注在9月24日上午在尖沙咀柯士甸道西發生於地下冷卻管道內的致命工業意外。勞工處在得知意外後，已即時派員到現場展開調查，亦即時發出「暫時停工通知書」，停止涉事工程。初步調查顯示，該管道屬於密閉空間，有關工作需要遵照《工廠及工業經營（密閉空間）規例》的規定。

勞工處表示，正嚴肅跟進事件，全速進行調查，並會在掌握足夠證據時向違反職業安全與健康（職安健）法例的人士提出檢控。

現有資料顯示，這次意外屬於極嚴重職安健違法行為，即涉及高罪責或嚴重疏忽並導致兩名工人死亡的嚴重後果。勞工處調查人員已與律政司的檢控人員緊密合作，考慮根據新修訂的職安健法例，循公訴程序向有關持責者提出檢控，最高刑罰可被判罰款1000萬元及監禁2年。

勞工處表示，一直十分關注密閉空間工作的安全及健康事宜，並會以風險為本的原則定期對相關高危的密閉空間工程進行巡查執法行動。我們會持續以風險為本的策略，對密閉空間工程進行巡查執法行動。若發現有違例情況，會嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及/或「敦促改善通知書」，以及提出檢控。勞工處會適時制訂及調整針對性的巡查執法、宣傳推廣及教育培訓策略，防止意外發生。

勞工處會探討透過不同策略提高相關工作的安全，進一步保障工人的職安健。此外，勞工處亦鼓勵市民透過不同渠道就不安全的職安健情況作出舉報。除設立了電話熱線讓市民投訴職安健事宜外，勞工處亦於2019年推出了網上職安健投訴平台（https://eform.cefs.gov.hk/form/ld0001/tc/），方便僱員及市民使用流動電子裝置，舉報不安全的工作環境。

+ 9

▼消防到場調查▼



意外時序表﹕

9月23日 07:00 兩名死者63歲劉浩祥及61歲郭伙記上班。

9月23日 10:00 兩名死者進入管道工作，消息指他們的工作是在閘門10米範圍內清走水管內的水。

9月23日 16:00 大判「帥建」工程經理檢查管理，沒見到兩名死者的蹤影，通知二判沈氏（即死者直屬負責人）聯絡兩人，獲回覆指會處理，工程經理於是離開。

9月23日 17:00 「帥建」工程經理通知其職員再到管道尋人，職員發現閘門上鎖遂離開。

9月23日 18:00 兩名死者原定在這個時間下班。

9月23日 23:00 郭伙記的女兒發現父親沒回家，嘗試聯絡死者，但找不到。

9月24日 06:30 郭伙記妻子指，女兒成功找到丈夫工友的電話號碼，再尋獲其老闆沈氏。老闆稱到地盤查看，並叫郭太先不要報警。

9月24日 07:14 工程人員爆開上鎖管道閘門，在距離閘門外100米外位置，找到兩名昏迷死者，於是報警。

9月24日 07:33 消防處接報，3分鐘後到場，救出兩人送院，惜最終不治。