西九工業意外｜發展局擴涉事承辦商停賽令　消防水管工程亦禁投標

西九龍柯士甸道西一個地盤周日（24日）發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。發展局今晚（27日）宣布，繼周一（25日）即時暫停涉事承建商工務工程空調裝置類別的投標資格外，局方考慮到事故嚴重性，並經諮詢有關部門後，決定將規管行動延伸至該承建商在「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」中所有工程類別，即除了空調裝置，也包括消防裝置及水管裝置類別。翻查資料，涉事承建商是帥建機電工程有限公司。



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因應今次意外，發展局發言人昨日（26日）表示，涉事承建商是該局「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，局方已於周一向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格，

發展局今晚再指，考慮到事故嚴重性，並經諮詢有關部門後，決定將規管行動延伸至該承建商在「認可名冊」中的所有工程類別，即除了空調裝置，也包括消防裝置及水管裝置類別）。

發展局稱會因應調查結果採取進一步規管 包括從「認可名冊」除名

發展局稱，涉事承建商現時承建一份空調裝置類別工務工程合約，但並沒有承建另外兩個工程類別的合約。有關部門會密切監察上述工程的施工，確保工地安全。

發展局又指會繼續嚴肅跟進事件，並會因應該致命工業事故的調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。