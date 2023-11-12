調查揭6成照顧者不認識家長資源中心　促轉型提供家庭為本服務

關注殘疾人士照顧者平台8月至10月進行殘疾人士照顧者對家長/親屬資源中心服務意見調查，收集361份問卷。結果顯示接近6成受訪照顧者未曾聽過資源中心，更有接近8成受訪者未曾使用過服務。有照顧者照顧患病丈夫多年，以致身體出現勞損，情緒亦出現問題，期盼中心能增加社工，為照顧者提供情緒輔導服務，同時可配對適合的社區資源，不用淪為人球到處尋找服務。



關注殘疾人士照顧者平台建議，將資源中心轉型為照顧者支援中心，提供家庭為本個案服務，並增加人手滿足照顧者的需要，為照顧者提供喘息空間，同時亦要方便照顧者前往。



調查結果顯示，超過6成受訪照顧者於自評個案管理服務需求程度中打7分，即高度需要情緒輔導服務。但現時資源中心主要提供班組服務為主，個案服務並不是資源中心的首要工作。受訪個案陳太的丈夫患有多發性硬化症超過5年，屬罕見的免疫系統疾病，陳先生因疾病影響身體協調能力，惟不願使用任何輔助工具，陳太的身體變相成為丈夫的「拐杖」，以致身體出現勞損，情緒亦出現問題，有抑鬱、焦慮及驚恐的病徵。

陳太期盼中心能加增加社工，為照顧者提供情緒輔導服務，同時可配對適合的社區資源，不用淪為人球到處尋找服務。（關注殘疾人士照顧者平台提供）

陳生及陳太未能工作多時，現時只依靠積蓄度日，經濟及種種困擾下壓力接近爆煲。陳太現時並未有社工跟進，亦都未曾聽過資源中心，她期盼中心能增加社工，為照顧者提供情緒輔導服務，同時可配對適合的社區資源，不用淪為人球到處尋找服務。陳太又希望資源中心有物理治療師，教導她正確的扶抱及轉移技巧，並勸告丈夫使用輔助工具，反映照顧者是需要由個案理經為他們提供情緒輔導及資源配對。

另外，超過9成受訪者同意資源中心可為多於一個殘疾類別的照顧者提供服務，而非只提供服務予特殊學習需要兒童的家長。而超過9成半受訪者認為需要增加人手提供服務，以配合此服務需要。82%受訪者認為必須增加社工人手，其次為物理治療師（71.2%） 及臨床心理學家（69.3%）。

對於資源中心提供的內容方面，受訪照顧者認為最需要的服務為暫託服務，佔69.3%、培訓同路人為照顧者提供支援服務及由專業人士提供個案管理服務亦分別有68.4%及67.6%。可見照顧者極期望有替手讓他們「唞一唞」，個案管理服務亦同時可為照顧者提供情緒支援及跟進他們的整全照顧方案。