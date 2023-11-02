照顧認知障礙雙親壓力爆煲致抑鬱　照顧者冀增護老院宿位助減壓力

香港近年發生的倫常慘案中，不乏涉及照顧者難抵壓力問題而釀致悲劇，情況令人關注。其中一位照顧者李先生，數年前因為照顧患認知障礙症的雙親，導致壓力「爆煲」，每日意志消沉，甚至影響日常工作，感覺像「世界末日」，幸及時獲轉介接受精神科檢查，始知患上了抑鬱症。



另一位年逾七旬照顧者劉先生，亦因為照顧行動不便的年邁胞姊而感到心力交瘁，幸及時向家福會求助，獲協助為姊姊申請到長者暫托服務，大大減輕其日常照顧壓力。兩位照顧者在得到支援下走出陰霾，並以過來人身份分享感受，冀當局能增加護老服務，協助照顧者減輕照顧年邁家人的重擔。



照顧患認知障礙父母致抑鬱 照顧者：壓力大到似世界末日

作為子女，總是希望給予父母最好的關愛和照顧。62歲的李先生表示，8年前發現年逾80歲的父母出現記性變差，分不清日夜等病徵，遂帶二人求醫。他指，當時醫生未能確定是何種病症，回家後他再仔細查資料，才發現雙親是患上認知障礙症，而病情是無法逆轉，他憶述：「嗰時係好擔心、好驚，唔知將來點算，單憑我一己之力，再加埋一位外傭，點樣照顧到兩個呢？」

李先生形容，當時忙於工作，回家後又要照顧父母，令他疲於奔命，長久下來更每日意志消沉，甚至無法如常工作，後經轉介下接受精神科檢查，始知道自己因壓力「爆煲」而患上了抑鬱症。李先生坦言，當時像「世界末日」，幸好獲妻子幫忙照顧父母，亦再聘請多一位外傭在家幫忙以減輕壓力，才讓他奇蹟地在短短半年間康復過來。

與同路人分享感受紓緩情緒 籲當局多推廣宣傳長者服務

李先生續稱，後來父親離世，母親亦失去自理能力，他透過向香港家庭福利會求助，獲轉介個案予社工跟進，並協助為母親申請輪候入住安老院。大約等了4年，母親終於獲安排宿位入住，為一家人紓緩不少照顧壓力。他說：「社工考慮到排政府嘅安老院舍需要好長時間，起碼要排幾年，不過等咗4年都相當值得。」

李先生以過來人身份指出，其實本港有不同機構和資源幫助照顧耆，惟因宣傳不足，令許多有需要的人未能真正受惠，白白浪費資源，建議當局在有關長者的疾病資訊和照顧者福利方面，可加以推廣。

他又參加了家福會舉辦的「護老加油站」，從中認識了更多老人疾病的相關知識，以及情緒壓力的處理等，更重要是與同路人分享感受，只有照顧好自己，才能更好地照顧他人，他稱：「發現自己當時咁擔心、咁驚，係因為對個病唔認識，唔知點去照顧，參加分享會之後，先發現原來好多人都同我一樣情況，原來我已唔係最慘，唔係最差。」

照顧者劉先生憶述，自去年長姐在家中因失平衡而差點跌倒，之後病情遂漸轉差亦患上焦慮症，自始需要借助輪椅出外活動，每月亦需要定期到精神科覆診，需要長期照料：「因為家姐佢慣咗一個人，又未去到真係咁年長，完全失去自理能力。」（鄧康翹攝）

另一位72歲的照顧者劉先生負責照顧74歲胞姊，他指姊姊在十多年前已患上骨質疏鬆，經醫生確診患有脊柱側彎，他稱：「醫生話係冇得醫，有得醫係得十幾歲的少女，唯一可以做嘅係一啲運動，令情況唔好再惡化。」他指，胞姊初期病況較輕，能如常出行到醫院覆診，即使獨居亦有一定的自理能力。

他憶述，自去年姊姊在家中因失平衡而差點跌倒，之後病情逐漸轉差並患上焦慮症，自此需要借助輪椅代步，每月亦需要定期到精神科覆診，需要長期照料，劉先生解釋：「因為家姐佢慣咗一個人，又未去到真係咁年長，完全失去自理能力。」經醫院轉介接觸到家福會，繼而為她申請到長者日間活動中心的暫托服務，希望藉此能維持姊姊體能及社交健康，亦大大減輕劉先生的照顧壓力。

香港家庭福利會長者服務高級經理黃愛球則建議，當局加強社區支援，為行動不便長者提供上門到戶暫托服務，又提及除了施政報告上提出由關愛隊識別社區隱蔽家庭，建議當局可成立外展組織介入調查本港隱蔽長者。（鄧康翹攝）

家福會冀設恆常護老支援 呼籲當局與其他持份者合作

香港家庭福利會長者服務高級經理黃愛球建議，當局加強社區支援，為行動不便長者提供上門到戶暫托服務，又提及除了施政報告上提出由關愛隊識別社區隱蔽家庭，建議當局可成立外展組織介入調查本港隱蔽長者，她說：「關愛隊係好嘅，但係希望唔只喺識辨上，唔係話去到最嚴重先得到幫助，而係可以提供到恆常支援。」

黃愛球指，家福會亦於去年推行「護老拍住上」一系列護老者支援服務，並於今年開展「護老拍住上」支援計劃，希望能連繫社會各界支援護老者，攜手建立一個護老者友善的社會，她稱：「預防勝於治療，可以為護老者發生危機事件前作出預防性工作。」

她又呼籲，當局可帶頭與社區不同持份者合作，解決融資問題，並透過教育和培訓，提升持份者對護老者需要的認識及支援的能力，她稱：「包括辨識高危護老者、了解護老者相關資源、鼓勵主動提供協助和關懷，適時轉介至專業人士作評估及進一步支援，以降低護老者面臨困境的風險。」

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